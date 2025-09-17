otpušten iz bolnice

Jair Bolsonaro ima rak kože

I.V./Hina

17.09.2025 u 20:50

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Izvor: EPA / Autor: Andre Borges
Bionic
Reading

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro otpušten je u srijedu iz bolnice u koju je primljen dan ranije zbog mučnine, vrtoglavice i niskog krvnog tlaka, rekli su njegovi liječnici u priopćenju

Zdravstveno stanje bivšeg predsjednika poboljšalo se, ali će i dalje biti praćeno, dodaje bolnica DF Star u Braziliji.

Bolsonaro (70) već je u nedjelju bio u bolnici radi uklanjanja kožnih lezija.

Nalazi ukazuju na prisutnost karcinoma pločastih stanica kože, prema bolnici, a Bolsonaro će trebati obavljati redovite preglede.

Radi se o raku stanica najvišeg sloja kože i drugoj najčešćoj vrsti raka kože.

vezane vijesti

„Nalazi su pokazali da su dvije od lezija rana faza raka kože“, rekao je novinarima Bolsonarov liječnik Claudio Birolini.

Lezije su već uklonjene, rekao je liječnik, „ali potrebno je redovito praćenje kako bismo osigurali da ne dođe do pojave novih lezija i da su uklanjanja bila potpuna“.

Bolsonara je prošli tjedan Vrhovni sud osudio na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio izbore 2022. godine.

Od kolovoza je u kućnom pritvoru zbog navodnog pritiska na sudove.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
što će reći trump?

što će reći trump?

Times: Britanija će ovog vikenda priznati Palestinu
operacija vraćanja

operacija vraćanja

Austrija u Hrvatsku deportirala 11 migranata, najviše Afganistanaca
predložene sankcije

predložene sankcije

Izrael najavio odmazdu Europi: To su perverzije - ako radite protiv nas, dobit ćete odgovor

najpopularnije

Još vijesti