Jair Bolsonaro ima rak kože

Zdravstveno stanje bivšeg predsjednika poboljšalo se, ali će i dalje biti praćeno, dodaje bolnica DF Star u Braziliji.

Bolsonaro (70) već je u nedjelju bio u bolnici radi uklanjanja kožnih lezija.

Nalazi ukazuju na prisutnost karcinoma pločastih stanica kože, prema bolnici, a Bolsonaro će trebati obavljati redovite preglede.

Radi se o raku stanica najvišeg sloja kože i drugoj najčešćoj vrsti raka kože.