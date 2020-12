Jadranka Kosor: Nikada nisam rekla 'Kud Ivo, tud i ja', a naš posljednji susret je bio klopka-ručak

Bivša premijerka i bivša čelnica HDZ-a Jadranka Kosor u intervjuu Globusu komentirala je svoj odnos s Ivom Sanaderom i događaje koji su doveli do njegova odlaska, kao i druge političke događaje iz druge polovice prošlog desetljeća

Kosor je za Globus ispričala kako je to bilo uzbudljivo vrijeme, od HDZ-ovog ponovnog formiranja Vlade nakon izbora 2007., preko gospodarske krize koju je njen prethodnik Ivo Sanader odbacivao kao mogućnost za Hrvatsku, pa do 2009. kada je, bez ikakva objašnjenja, Sanader napustio mjesto premijera i predsjednika HDZ-a. Rekla je kako se ne sjeća nekih zakulisnih rasprava o Sanaderovim satovima, jednoj od prvih njegovih afera, zato što je on te optužbe 'suvereno odbacivao'. Također se, priča Kosor, ne može sjetiti nijedne ozbiljne rasprave o velikim aferama poput Maestra, Brodosplita, kamiona ili Ine.

Za stvarni razlog njegova odlaska s čelne dužnosti u Vladi i HDZ-u, Kosor kaže da odgovori na mnoga pitanja leže u procesima kojima svjedočimo. Za Globus je govorila i o izjavi 'Kud Ivo, tud i ja', koja se veže uz nju, a za koju kaže da nikad nije izgovorila.

'A ja to nikada nisam rekla. Nakon izbora, nisam sigurna 2003. ili 2007. kao zamjenica predsjednika HDZ-a dala sam veliki intervju za jedne novine. Na kraju razgovora novinar me pitao kamo ću sada ići budući da će predsjednik stranke biti premijer. Ja sam na to odgovorila potpuno iskreno da o tome Sanader i ja još nismo ni razgovarali. Rekla sam da je logično da kao zamjenica predsjednika budem pozicionirana tamo gdje će biti predsjednik stranke, dakle u Vladi. Iz toga je izvučen naslov “Kud Ivo, tud i ja”.

Kosor je opisala i kako je došlo do ručka sa Sanaderom 15. rujna 2009., nekoliko mjeseci nakon što je on podnio ostavku, a tvrdi da joj je on smjestio klopku jer je o sastanku obavijestio medije.

'To je zapravo bio klopka-ručak. On je bio počasni predsjednik stranke i vukao je konce iz sjene, a ja sam bila predsjednica stranke i Vlade. Postala sam svjesna što se događa, da u stranci zapravo imamo paralelnu vlast i jasno sam od njega tražila da ne poziva ministre na konzultacije bez moga znanja. Onda me on pozvao na taj ručak da o tome razgovaramo i da me kao malo smekša, da to bude prijateljski ručak. Pristala sam, mislila sam OK, bit će u četiri oka pa ćemo razjasniti neke stvari jer on je i dalje dolazio na sjednice Predsjedništva i u očima mnogih i dalje je bio vođa, a ja sam figurirala kao “mala od kužine”. Čim smo došli i sjeli za stol, osiguranje mi je prišlo i obavijestilo me da je vani hrpa novinara. Onda sam shvatila da je on to pustio u medije da se vidi da smo u dobrim odnosima. To me naljutilo jer nije bilo korektno. To je, zapravo, bio i naš posljednji susret.