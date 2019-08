'Ja sam promaknuo Stiera iako je uređivao časopis s Kuščevićevim djedom na naslovnici'

Kandidat za predsjednika Republike Zoran Milanović posjetio je Renesansni festival u Koprivnici gdje je dao izjavu za medije. Osvrnuo se na izjavu Davora Ive Stiera koji je kazao kako je jedini pravi protivnik HDZ-u upravo Zoran Milanović te kako mu ne pada na pamet napadati njezina protukandidata Miroslava Škoru

Na pitanje o Stierovoj izjavi, Milanović je kazao: 'Davor Ivo Stier vam je jedan primjer pomirbe u okviru jedne državne institucije u kojoj smo obojica radili. Ja kao nestranački čovjek, on kao HDZ-ovac koji je došao direktno iz Argentine gdje je uređivao imigrantske novine koje su na naslovnici i na zadnjoj strani imale sliku Kuščevićevog djeda', javlja N1.

'Da, to su činjenice mislim. I onda je preko Washingtona došao u Zagreb i još uvijek u kadrovskoj službi postoji prijedlog za promaknuće koji sam ja potpisao za Stiera 2002. godine kao njegov nadređeni, dakle šef odjela odnosno pomoćnik ministra i nakon toga sam ga poslao u Bruxelles za diplomata u hrvatsku misiju znajući tko je i što je i tko mu je bio djed, ali to mu nikad nisam spomenuo i nisam imao s time problem. Ali on naprosto svoju političku karijeru gradi na nečem drugom', ističe Milanović.

'Eto, to su vam činjenice. Dakle potražite to u kadrovskoj službi Ministarstva vanjskih poslova da se vidi kako ja gledam na te stvari. Gledam sportski', dodao je.