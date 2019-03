Izvela je premijera na ulicu: Kako je Jelena Veljača od kraljice sapunica postala revolucionarka?

KAKO DALJE

Leinert Novosel: Nije bitno bljesnuti, bitno je trajati

Komunikologinja Smiljana Leinert Novosel s Fakulteta političkih znanosti ističe da pojedinci dobiju volju da učine nešto kada je sustav trom i inertan. Ako imaju aktivističku crtu i u stanju su mobilizirati ljude - što danas, preko društvenih mreža, nije teško - oni mogu dosta toga učiniti. Je li to 'nova moda'?

'To je sve učestalija metoda rješavanja onoga što građani nisu u stanju riješiti kroz sustav, pa varijantom pritiska i zahtjeva u javnom prostoru nastoje postići rezultate koje bi moralo biti moguće postići unutar sustava. Efekti ovise o upornosti, medijskom prostoru, načinu povezivanja preko društvenih mreža i količini pritiska: nije dovoljan jednokratni pritisak, rezultati se moraju stalno tražiti, onda to možda i može dovesti do nekih promjena, pa i do promjene svijesti', kaže profesorica Leinert Novosel.



Koliko je u svemu tome presudan 'vođa', u ovom slučaju Jelena Veljača?

'Ona je vjerojatno sklona aktivizmu. I dosadašnjim djelovanjem pokazivala je da je najefikasnija kad je u javnom prostoru, kad piše kolumne, javlja se za riječ, organizira nešto. Ona očito u tome uživa i ima predispozicije za to. E sad, hoće li imati dovoljno upornosti i intenzitet djelovanja na duge staze, to će djelomično ovisiti i o onima koji je okružuju i to ćemo tek vidjeti. Nije bitno bljesnuti, bitno je trajati', poručuje Smiljana Leinert Novosel.