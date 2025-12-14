'nije lijep način'

Udruga pacijenata ogorčena šutnjom o slučaju gube: Ovako nešto ne smije se zataškavati

u Hrvatskoj je nakon 32 godine zabilježen prvi slučaj gube. Iz Ministarstva zdravstva potvrdili su da je riječ o stranom radniku iz Nepala koji već dvije godine živi i radi u Hrvatskoj s obitelji. No informacija da se guba pojavila u Hrvatskoj obznanjena je tek deset dana nakon što potvrđen slučaj u KBC-u Split. Udruga pacijenata pita se zašto se šutjelo

Guba je kronična zarazna bolest, uzrokuje je bakterija, a prenosi se kašljanjem i kihanjem te je potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim.

Kada se otkrije na vrijeme, kao u ovom slučaju, objašnjavaju u splitskoj bolnici gdje je zaraza otkrivena, vrlo brzo nakon započete terapije - osoba više nije zarazna.

'Pacijentu je infekcija dokazana i dijagnosticirana u KBC Split u suradnji s HZJZ-om, odmah nakon postavljanja dijagnoze započeta je odgovarajuća antibiotska terapija koja se uzima na usta i angažirana je epidemiološka služba koja je započela svoje mjere s ciljem prevencije širenja, a rizik širenja je vrlo mali u ovom slučaju', kazala je Mirela Pavičić Ivelja, predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Split za RTL Danas.

Pacijent će terapiju primati godinu dana, a njegova obitelj pratit će se idućih pet. Zašto se šutjelo da je guba potvrđena, pita se udruga pacijenata.

Podsjetimo, guba je zabilježena prije desetak dana - no do upita RTL-a Danas, informacija nije bila službeno komunicirana.

'Ono što zaista možemo reći je da su građani sigurno imali pravo biti pravodobno informirani o svim događajima vezanim za ovu bolest, kao i mogućnosti prevencije. Isto tako, edukacije o samom širenju i zaštiti zdravlja. Tako da ovo zaista nije lijep način komunikacije s građanima i pozivam sve nadležne institucije da itekako buduće vode računa da se ovakve stvari ne zataškavaju', poručila je Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

