Udruga pacijenata ogorčena šutnjom o slučaju gube: Ovako nešto ne smije se zataškavati

Guba je kronična zarazna bolest, uzrokuje je bakterija, a prenosi se kašljanjem i kihanjem te je potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim.

Kada se otkrije na vrijeme, kao u ovom slučaju, objašnjavaju u splitskoj bolnici gdje je zaraza otkrivena, vrlo brzo nakon započete terapije - osoba više nije zarazna.

'Pacijentu je infekcija dokazana i dijagnosticirana u KBC Split u suradnji s HZJZ-om, odmah nakon postavljanja dijagnoze započeta je odgovarajuća antibiotska terapija koja se uzima na usta i angažirana je epidemiološka služba koja je započela svoje mjere s ciljem prevencije širenja, a rizik širenja je vrlo mali u ovom slučaju', kazala je Mirela Pavičić Ivelja, predstojnica Klinike za infektologiju KBC-a Split za RTL Danas.