Izraelski veleposlanik Koren odlazi iz Hrvatske, pamti se po sukobu s Milanovićem

'U oproštajne posjete primio sam Garyja Korena , veleposlanika Države Izrael, i Eduardasa Borisovasa, veleposlanika Republike Litve u Republici Hrvatskoj. Zahvalio sam im na njihovom predanom radu i doprinosu daljnjem jačanju bilateralnih odnosa te unaprjeđenju suradnje između naših država tijekom njihova mandata', objavio je Plenković na X-u.

U oproštajne posjete primio sam @GaryKoren , veleposlanika Države Izrael, i @edasbori , veleposlanika Republike Litve u Republici Hrvatskoj. Zahvalio sam im na njihovom predanom radu i doprinosu daljnjem jačanju bilateralnih odnosa te unaprjeđenju suradnje između naših država… pic.twitter.com/EESTX68b6L

Ime izraelskog veleposlanika nije nepoznato hrvatskoj javnosti. Gary Koren česti je istupao u javnosti, a početkom ove godine uznemirio je dio hrvatskih političara kada je poručio da bi Hrvatska trebala pekinuti diplomatske odnose s Iranom Tada se našao i u diplomatskom sukobu s predsjednikom Milanovićem.

Sukob je izbio nakon što je Koren u razgovoru za Hinu izjavio da bi Hrvatska trebala istražiti iransko veleposlanstvo u Zagrebu jer je ustvrdio da bi među osobljem mogli biti pripadnici Iranske revolucionarne garde koji se bave obavještajnim aktivnostima i podupiranjem terorizma.

Milanović je na to oštro reagirao. Pozvao je veleposlanika na razgovor i poručio da Hrvatska ne želi biti uvučena u tuđe sukobe. 'Taj neki činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, maltene je rekao da je usred Zagreba teroristička jazbina u iranskoj ambasadi. Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni izraelske ni iranske. Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv', poručio je Korenu predsjednik Milanović. Također je ponovno kritizirao izraelsku politiku prema Gazi i optužio Izrael za terorizam.

Izrael je odgovorio vrlo oštro. Tadašnji ministar vanjskih poslova Gideon Saar ocijenio je Milanovićeve izjave neprihvatljivima i optužio ga za retoriku koja, prema njegovim riječima, odražava antisemitski pristup.

Spor se dodatno odrazio na diplomatske odnose. Izraelski mediji kasnije su izvijestili da Milanović mjesecima nije želio dati suglasnost za imenovanje novog izraelskog veleposlanika u Zagrebu, što je povezano i s njegovim neslaganjima s hrvatskom Vladom oko imenovanja diplomata.