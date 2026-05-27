Izraelska vojska proglasila južni Libanon borbenom zonom: Poslali poruku stanovništvu

"Svi stanovnici koji žive južno od rijeke Zahrani trebaju se uputiti na sjever na sigurno", objavio je vojni glasnogovornik na arapskom jeziku na platformi X. Rijeka Zahrani teče otprilike 40 kilometara sjeverno od libanonsko-izraelske granice.

U video poruci, glasnogovornik je rekao da se ljudi trebaju kloniti infrastrukture Hezbolaha. Izraelska vojska priprema se pokrenuti akciju protiv militantne skupine "s ekstremnom silom", navodi se.

Prekid vatre između Izraela i Libanona proglašen je u travnju i od tada je dva puta produžen. Unatoč dogovoru, razmjena vatre između Izraela i Hezbolaha nastavlja se gotovo svakodnevno.