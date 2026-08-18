Izrael u Pojasu Gaze ubio šest Palestinaca dan nakon Kushnerova posjeta

Snimke na društvenim mrežama prikazuju Palestince kako pomažu ranjenima u kafiću i obližnjim šatorima, a na tlu se vidi krv. Neke od žrtava prevezene su u bolnicu privatnim vozilima.

Zdravstveni radnici rekli su da je još 14 ljudi ranjeno kada je izraelski zrakoplov ispalio dva projektila na mali kafić unutar ribarske luke u zapadnom dijelu grada Gaze. Morska luka pretvorila se u veliko izbjegličko naselje za palestinske obitelji tijekom rata koji je započeo u listopadu 2023. godine.

Izraelska vojska priopćila je da su cilj napada bili naoružani zapovjednici Hamasa, za koje tvrdi da su planirali izvesti napade na snage koje djeluju u toj enklavi.

Kushner, Trumpov zet, napustio je Jeruzalem u ponedjeljak bez napretka nakon dva dana razgovora s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, posrednicima i čelnicima Hamasa o tome kako poboljšati provedbu Trumpova plana za Gazu, pri čemu su i Hamas i Izrael ostali čvrsto pri svojim glavnim zahtjevima.

Nakon sastanaka, dužnosnik Trumpova tzv. Odbora za mir, koji je izradio plan, rekao je da Izrael zadržava svoje 'puno pravo na samoobranu' i da neće biti 'premještanja' izraelske vojske dok se Hamas ne razoruža.

Jedan izraelski dužnosnik rekao je da je Netanyahu jasno dao do znanja da će vojska nastaviti djelovati u Pojasu Gaze i da neće biti povlačenja izraelskih postrojbi.

Trump je krajem prošlog mjeseca objavio da je Hamas prihvatio plan, u kojem stoji da će ta palestinska militantna skupina postupno predati oružje kako se izraelska vojska bude povlačila iz Pojasa Gaze. Vojska bi također prekinula svoje operacije na tom području.

Netanyahu, čija vladajuća koalicija zaostaje uoči izbora u listopadu, odbio je plan, ustrajući na tome da će se vojska povući tek kada Hamas bude potpuno razoružan.

Hamas zahtijeva da se Izrael pridržava prekida vatre i povuče svoje snage iz Pojasa Gaze. Obje strane osporavaju redoslijed koraka u provedbi Trumpova plana.