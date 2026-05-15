Izrael i Libanon produljili primirje na 45 dana

Glasnogovornik State Departmenta je poručio kako očekuje 29 svibnja i sastanak vojnih delegacija dviju država kako bi se dogovorio dugotrajan mir

Američki State Department poručio je u petak da su Izrael i Libanon dogovorili produljenje primirja za idućih 45 dana. Podsjetimo, sukob Izraela i Libanona odvija se paralelno s ratom SAD-a i Irana, a prvo primirje između ovih bliskoistočnih zemalja otkako je ponovno izbio sukob između njih 2026. godine je američki predsjednik Donald Trump proglasio 16. travnja.

Glasnogovornik State Departmenta, Tommy Pigott, poručio je da je cilj produljenog primirja nastaviti tražiti mirno rješenje. 'State Department će nastaviti političku liniju pregovora 2. i 3. lipnja. Dodatno, 29. svibnja ćemo lansirati i vojnu liniju s vojnim delegacijama obilju zemalja. Nadamo se da će rasprave dovesti do trajnog mira između dviju država, potpunog priznanja njihove suverenosti i teritorijalnog integriteta i uspostave stvarne sigurnosti uz njihovu granicu', najavio je Pigott.

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5 — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 15, 2026

'Bit će uspona i padova' Izraelski veleposlanik u SAD-u "raduje se sljedećim koracima" nakon što su se njegova zemlja i Libanon dogovorili o 45-dnevnom produljenju primirja. "Mirovni pregovori bili su iskreni i konstruktivni te će se kretati naprijed na dva puta: sigurnosnom i političkom", rekao je Yechiel Leiter u objavi na X-u te dodao: "Bit će uspona i padova, ali potencijal za uspjeh je velik. Ono što će biti najvažnije tijekom pregovora je sigurnost naših građana i naših vojnika."

Concluding 2 days of negotiations with Lebanese and American officials, I’m looking forward to the next steps.



The peace talks were frank and constructive, and are set to move forward on two tracks: security and political.



There will be ups and downs, but the potential for… https://t.co/JPcspMjWqv — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) May 15, 2026