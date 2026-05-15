Izrael i Libanon produljili primirje na 45 dana

Američki State Department poručio je u petak da su Izrael i Libanon dogovorili produljenje primirja za idućih 45 dana.
Podsjetimo, sukob Izraela i Libanona odvija se paralelno s ratom SAD-a i Irana, a prvo primirje između ovih bliskoistočnih zemalja otkako je ponovno izbio sukob između njih 2026. godine je američki predsjednik Donald Trump proglasio 16. travnja.
Glasnogovornik State Departmenta, Tommy Pigott, poručio je da je cilj produljenog primirja nastaviti tražiti mirno rješenje.
'State Department će nastaviti političku liniju pregovora 2. i 3. lipnja. Dodatno, 29. svibnja ćemo lansirati i vojnu liniju s vojnim delegacijama obilju zemalja. Nadamo se da će rasprave dovesti do trajnog mira između dviju država, potpunog priznanja njihove suverenosti i teritorijalnog integriteta i uspostave stvarne sigurnosti uz njihovu granicu', najavio je Pigott.
'Bit će uspona i padova'
Izraelski veleposlanik u SAD-u "raduje se sljedećim koracima" nakon što su se njegova zemlja i Libanon dogovorili o 45-dnevnom produljenju primirja.
"Mirovni pregovori bili su iskreni i konstruktivni te će se kretati naprijed na dva puta: sigurnosnom i političkom", rekao je Yechiel Leiter u objavi na X-u te dodao: "Bit će uspona i padova, ali potencijal za uspjeh je velik. Ono što će biti najvažnije tijekom pregovora je sigurnost naših građana i naših vojnika."
Hezbolah protiv mira
Iako Izrael i Libanon teže mirovnom rješenju, proiranska militaristička skupina Hezbolah lansirala je zračne napade na Izrael na koje su Izraelci uzvratili.
Hezbolahovi dužnosnici su više puta rekli da Libanon ne bi trebao pregovarati s Izraelom. S druge strane, nastavlja se krhko primirje Irana i SAD-a dok Pakistan nastoji posredovati u mirovnim pregovorima.