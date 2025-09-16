Izrael se žali Von der Leyen: Nećemo se zastrašiti prijetnjama

Europska komisija planira iznijeti konkretne prijedloge sankcija u srijedu. Međutim, EU je duboko podijeljen o tome kako se nositi s Izraelom i upitno je hoće li većina biti za sankcije.

U pismu upućenom predsjednici Europske komisije, Ursuli von der Leyen, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je obustava određenih trgovinskih povlastica zbog izraelskog djelovanja u Pojasu Gaze 'nesrazmjerna' i 'bez presedana'.

Glasnogovornica je rekla da je jedna od mjera koja se razmatra moguća obustava određenih trgovinskih sporazuma koji su dio sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela.

Saar je rekao da takav prijedlog nikad nije usvojen u slučaju drugih zemalja. Optužio je Europsku komisiju da se oslanja na informacije od Hamasa i da je tako teroristička organizacija navodi da djeluje u njenom interesu.

Saar je rekao da je Izrael bio primoran započeti rat u Gazi zbog napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Rekao je da Izrael neće biti 'zastrašen prijetnjama', sve dok je sigurnost zemlje pod rizikom.