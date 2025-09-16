ofenziva sve jača

Izrael Palestincima naredio da napuste grad Gazu, oni si ne mogu priuštiti bijeg

I.V./Hina

16.09.2025 u 19:11

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: HAITHAM IMAD
Izvještaji iz grada Gaze pokazuju da mnogi Palestinci sebi jednostavno ne mogu priuštiti bijeg na jug u takozvanu "humanitarnu zonu", kao što im je naredio Izrael

Pozivajući se na svjedočanstva Palestinaca iz ovog obalnog grada, novinar za izraelski TV kanal N12 rekao je u utorak da je trošak unajmljivanja automobila za prijevoz imovine skočio na 5000 šekela, što je oko 1500 dolara.

Iz drugih izvješća iz Grada Gaze doznaje se da unajmljeno vozilo za vožnju otprilike 30 kilometara do humanitarne zone al-Mawasi iznosi između 3000 i 6000 šekela.

Većina od otprilike dva milijuna stanovnika pojasa Gaze žive u iznimnom siromaštvu bez redovnog izvora prihoda.

Izraelska vojska pokrenula je kopnenu ofenzivu na grad Gazu tijekom noći. Glasnogovornik izraelske vojske ponovio je poziv na arapskom jeziku za civile koji su i dalje u gradu da se brzo krenu prema jugu enklave.

"Grad Gaza opasna je borbena zona", navodi se u priopćenju. "Ostajući u gradu izlažete se opasnosti."

tportal
