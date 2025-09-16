Izrael Palestincima naredio da napuste grad Gazu, oni si ne mogu priuštiti bijeg

Pozivajući se na svjedočanstva Palestinaca iz ovog obalnog grada, novinar za izraelski TV kanal N12 rekao je u utorak da je trošak unajmljivanja automobila za prijevoz imovine skočio na 5000 šekela, što je oko 1500 dolara.

Iz drugih izvješća iz Grada Gaze doznaje se da unajmljeno vozilo za vožnju otprilike 30 kilometara do humanitarne zone al-Mawasi iznosi između 3000 i 6000 šekela.