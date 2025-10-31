Istraga nad 70-godišnjakom zbog silovanja: O slučaju se oglasila Riječka nadbiskupija

Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci podnijeli su prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kažnjivog djela, što je sudac istrage prihvatio.

Kako su izvijestili iz ŽDO-a, uhićenika se osnovano sumnjiči da je kažnjiva djela počinio od veljače do rujna 2024. na području Primorsko- goranske županije, a žrtva ima 23 godine.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci provest će istragu nad 70-godišnjim hrvatskim državljaninom , uhićenim zbog osnovane sumnje da je počinio pet silovanja, dva kažnjiva djela bludne radnje i uputio prijetnje u pet navrata.

Kako stoji u priopćenju, nadbiskup Mate Uzinić je 19. svibnja 2025. u osobnom razgovoru bio upoznat s kaznenim radnjama koje su se, prema izjavama žrtve, događale tijekom 2024., dok je ona bila kandidat za članstvo u tom društvu.

Omnia Deo

U tom je razgovoru nadbiskup žrtvi izrazio suosjećanje, podršku i razumijevanje i uputio je da slučaj zlostavljanja odmah prijavi policiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji jer Riječka nadbiskupija nema nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom Omnia Deo.

Naime, 23. ožujka 2024. sjedište društva je preneseno na područje Zagrebačke nadbiskupije, a time je i kanonski nadzor nad društvom prešao na Zagrebačku nadbiskupiju.

Nadbiskup Uzinić je nakon razgovora usmeno obavijestio o ovom razgovoru zagrebačkog nadbiskupa, a nakon toga je 26. svibnja to učinio i pisanim putem službenim dopisom Zagrebačkoj nadbiskupiji kako bi se omogućilo poduzimanje potrebnih postupaka prema crkvenim i državnim propisima, naveli su iz Riječke nadbiskupije.

Dopisom od 23. lipnja Zagrebačka nadbiskupija je obavijestila nadbiskupa Uzinića o poduzetim kanonskim mjerama i kaznenoj prijavi civilnim vlastima.

'Riječka nadbiskupija nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom 'Omnia Deo' te kao takva nema nikakvih drugih saznanja o kaznenim postupcima koji su u tijeku u svezi s ovim slučajem', stoji u priopćenju.

Iz Riječke nadbiskupije osudili su svaki oblik nasilja, zlostavljanja i prikrivanja zločina, te izrazili bezrezervnu potporu civilnim i crkvenim tijelima koja provode istragu.

Također, pozvali su sve koji su pretrpjeli zlostavljanje ili imaju saznanja o sličnim slučajevima da se obrate nadležnim institucijama i zatraže pomoć, te ponovili spremnost pružiti duhovnu i psihološku podršku svakoj osobi u potrebi.