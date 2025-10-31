omnia deo

Istraga nad 70-godišnjakom zbog silovanja: O slučaju se oglasila Riječka nadbiskupija

Bi. S. / Hina

31.10.2025 u 18:48

Mate Uzinić
Mate Uzinić Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Iz Riječke nadbiskupije osudili su nasilje i dali potporu civilnim vlastima vezano uz slučaj 70- godišnjaka, utemeljitelja Javnog vjerničkog društva Omnia Deo, koji je uhićen zbog silovanja i bludnih radnji, a nad kojim će Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci provesti istragu

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci provest će istragu nad 70-godišnjim hrvatskim državljaninom, uhićenim zbog osnovane sumnje da je počinio pet silovanja, dva kažnjiva djela bludne radnje i uputio prijetnje u pet navrata.

Kako su izvijestili iz ŽDO-a, uhićenika se osnovano sumnjiči da je kažnjiva djela počinio od veljače do rujna 2024. na području Primorsko- goranske županije, a žrtva ima 23 godine.

Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci podnijeli su prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kažnjivog djela, što je sudac istrage prihvatio.

Na cijeli slučaj priopćenjem su reagirali iz Riječke nadbiskupije.

vezane vijesti

Kako stoji u priopćenju, nadbiskup Mate Uzinić je 19. svibnja 2025. u osobnom razgovoru bio upoznat s kaznenim radnjama koje su se, prema izjavama žrtve, događale tijekom 2024., dok je ona bila kandidat za članstvo u tom društvu.

Omnia Deo

U tom je razgovoru nadbiskup žrtvi izrazio suosjećanje, podršku i razumijevanje i uputio je da slučaj zlostavljanja odmah prijavi policiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji jer Riječka nadbiskupija nema nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom Omnia Deo.

Naime, 23. ožujka 2024. sjedište društva je preneseno na područje Zagrebačke nadbiskupije, a time je i kanonski nadzor nad društvom prešao na Zagrebačku nadbiskupiju.

Nadbiskup Uzinić je nakon razgovora usmeno obavijestio o ovom razgovoru zagrebačkog nadbiskupa, a nakon toga je 26. svibnja to učinio i pisanim putem službenim dopisom Zagrebačkoj nadbiskupiji kako bi se omogućilo poduzimanje potrebnih postupaka prema crkvenim i državnim propisima, naveli su iz Riječke nadbiskupije.

Dopisom od 23. lipnja Zagrebačka nadbiskupija je obavijestila nadbiskupa Uzinića o poduzetim kanonskim mjerama i kaznenoj prijavi civilnim vlastima.

'Riječka nadbiskupija nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom 'Omnia Deo' te kao takva nema nikakvih drugih saznanja o kaznenim postupcima koji su u tijeku u svezi s ovim slučajem', stoji u priopćenju.

Iz Riječke nadbiskupije osudili su svaki oblik nasilja, zlostavljanja i prikrivanja zločina, te izrazili bezrezervnu potporu civilnim i crkvenim tijelima koja provode istragu.

Također, pozvali su sve koji su pretrpjeli zlostavljanje ili imaju saznanja o sličnim slučajevima da se obrate nadležnim institucijama i zatraže pomoć, te ponovili spremnost pružiti duhovnu i psihološku podršku svakoj osobi u potrebi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GODINU DANA KAOSA

GODINU DANA KAOSA

Mladi Srbi marširaju prema Novom Sadu, ali generacija je na raskrižju: Pojavila se podjela
omnia deo

omnia deo

Istraga nad 70-godišnjakom zbog silovanja: O slučaju se oglasila Riječka nadbiskupija
bakterija

bakterija

Državni inspektorat je opozvao zbog opasne bakterije: Ne jedite ovu kobasicu

najpopularnije

Još vijesti