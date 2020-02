Izrael se priprema za treće izbore u manje od godine

Izrael se priprema za treće izbore u manje od godinu dana kako bi se konačno izašlo iz slijepe ulice i formirala nova vlada, no ankete pokazuju još jednu vrlo tijesnu utrku usprkos kaznenim prijavama protiv premijera Benjamina Netanyahua. Benny Gantz iz centrističkog saveza Plavih i bijelih i vršitelj dužnosti premijera Benjamin Netanyahu iz desničarskog Likuda međusobno se optužuju za neuspjelo sastavljanje vlade

Izrael je suočen s političkim zastojem koji ne mogu riješiti ni Netanyahu niti Gantz. Oni već dvaput ove godine nisu uspjeli dogovoriti vladu nacionalnog jedinstva, prvi put nakon izbora u travnju, a drugi nakon rujanskih izbora.

Izraelci, umorni od glasanja, nisu entuzijastični glede izbora zakazanih za 2. ožujka, a neki ne isključuju niti četvrte izbore do kraja godine.

No, od izbora u rujnu došlo je do novog razvoja događaja - podizanja optužnice protiv Netanyahua, premijera s najduljim stažom u Izraelu. On je krajem siječnja formalno optužen za korupciju, nakon što je ranije povukao svoj zahtjev za parlamentarnim imunitetom.

Optužnice i suđenje

Protiv Netanyahua su podignute tri optužnice.

Zajedno sa suprugom Sarom predmet je pravosuđa zbog nezakonitog primanja darova od holivudskog producenta Amona Milchana i australskog milijardera Jamesa Packera.

Optužuje ga se i da je s najprodavanijim izraelskim novinama Yedioth Ahronoth dogovarao donošenje zakona koji će pomoći tom mediju nauštrb drugih, u zamjenu za bolje praćenje njegove politike.

U trećem slučaju je optužen da je pružao regulatorne usluge vodećoj izraelskoj telekomunikacijskoj tvrtki Bezeq Telecom mogula Shaula Elovitcha vrijedne više milijuna američkih dolara kako bi pozitivno pisali o njemu na internetskom portalu u vlasništvu kompanije.

Suđenje počinje 17. ožujka.

Ankete pokazuju da niti Netanyahov Likud niti Gantzov centristički savez neće moći skupiti 61 glas u Knessetu kako bi imali parlamentarnu većinu.

Status quo u anketama bi se mogla pokazati kao dobra vijest za Netanyahua, ocjenjuje Gideon Rahat, profesor političkih znanosti na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu.

"Nije privukao nove glasače, ali usprkos optužnicama nije izgubio dosadašnje", kazao je Rahat.

Gantz sada pokušava uvjeriti Izraelce da će će premijera brige koje ima s pravosuđem omesti u obnašanju dužnosti, tj. vladanju zemljom.

"Netanyahu ide na sud (...) i neće moći brinuti o potrebama izraelskih građana", kazao je Gantz.

Gantz nije pod istragom

U međuvremenu, izraelski tužitelji istražuju je li tvrtka za kibernetičku sigurnost "Peta dimenzija", kojom je ranije upravljao Gantz, primila javna sredstva na neodgovarajući način. Glavni državni odvjetnik je potvrdio da sam Gantz nije pod istragom.

Netanyahu je u petak ponovo upozorio da Gantz ne može formirati vladu bez potpore Zajedničke liste, većinom arapske, koju predvodi Ahmad Tibi.

Taj je blok na izborima u rujnu osvojio iznenađujućih 13 zastupničkih mjesta i postao treća najjača snaga u parlamentu.

"Ako Likud ne pobijedi, ili će se ići na četvrte izbore ili će se formirati ljevičarska vlada na čelu s Gantzom koja će ovisiti o Ahmadu Tibiju i Zajedničkoj listi", kazao je Netanyahu za Jerusalem Post.

Zbog apatije glasača, obje strane su zabrinute zbog mogućeg malog odaziva birača na novim parlamentarnim izborima.