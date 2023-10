'Izrael ne hapsi i ne pregovara. Oni će Hamas izvaljati buldožerima. A onda…'

'Odmazda će biti do razine potpune represije, Izrael se ni do sada nije obazirao na bilo kakva ograničenja i skrupule. Oni se neće osvrtati na humanitarno pravo i standarde', uvjeren je predstojnik Katedre za vojnu sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Mirko Bilandžić, predviđajući osvetu zbog krvavog pohoda palestinskog Hamasa na ovu državu. Za tportal on analizira trenutnu situaciju na Bliskom istoku, a posebno ključno pitanje: do koje granice će Izrael ići a da i dalje zadrži podršku SAD-a kao svog ključnog saveznika, sponzora i partnera?