Izrael izveo još jedan zračni napad na Gazu: Među poginulim Palestincima i dijete

Izraelska je vojska od subote ubila dvanaestero Palestinaca , od čega osam muškaraca i četvero djece, prema ministarstvu zdravstva. Palestinskog tinejdžera ubili su izraelski vojnici tijekom napada u okupiranom gradu Al-Birehu na Zapadnoj obali, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska izjavila je da preispituje taj incident u kojem su vojnici odgovorili vatrom na osobu za koju se sumnja da ih je gađala kamenjem.

Dužnosnik izraelske vojske potvrdio je da je izveden zračni napad, ne iznoseći detalje. Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da se izraelski napad dogodio oko 9:30 sati po lokalnom vremenu u gradu Deir al Balahu u središnjoj Gazi, koji je pod kontrolom Hamasa. Izrael okupira oko 60 posto Gaze.

Izraelska je vojska u nedjelju priopćila da je likvidirala pripadnika Islamskog džihada, druge militantne skupine u Gazi, tvrdeći da je oteo izraelske civile u napadu 7. listopada 2023., otkad, uz primirja, traje ovaj najnoviji sukob.

Izrael je više puta izvodio napade na Gazu otkako je u listopadu prošle godine postignut prekid vatre s Hamasom posredovanjem SAD-a, tvrdeći da cilja militante koji prijete izraelskim vojnicima u Gazi ili one koji su sudjelovali u tom napadu 2023.

Hamas je optužio Izrael za kršenje primirja, dok je Nikolaj Mladenov, izaslanik Vijeća za mir za Gazu koga je imenovao predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, rekao da su sporazum prekršile obje strane.

Otkad je prije osam mjeseci primirje stupilo na snagu, u Gazi je ubijeno 1045 Palestinaca, od čega mnogi civili, i četiri izraelska vojnika, prema podacima s obiju strana. Hamas ne otkriva broj svojih žrtava.