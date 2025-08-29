Izdvajanja za vojsku članica NATO-a mogla bi ove godine usporiti

Izdvajanja za obranu europskih saveznika u NATO-u i Kanadi mogla bi u 2025. usporiti u odnosu na prošle godine, zaključuje se na temelju procjena za potrošnju na vojsku koje je zapadni vojni savez objavio u četvrtak
Prema izvješću, NATO očekuje se da će izdvajanje zemalja članica EU-a i Ottawe ove godine porasti za 15,9 posto i dosegnuti 559 milijardi dolara, nakon što je godišnje povećanje izdvajanja za obranu u 2024. iznosilo 18,6 posto.
To znači da će Europa i Kanada nastaviti značajno zaostajati za SAD-om čija će izdvajanja za obranu, kako procjenjuje NATO, ove godine dosegnuti 845 milijardi dolara.
Njemačka bi ove godine trebala za obranu izdvojiti dva posto BDP-a, stoji u izvješću NATO-a iako Berlin ima ambiciju da to bude 2,4 posto BDP-a.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u lipnju je rekao da sve zemlje članice osim Islanda planiraju u ovoj godini na obranu izdvojiti najmanje dva posto BDP-a.
To znači da su NATO saveznici za 2024. dosegli cilj od dva posto, što je bilo dogovoreno 2014., s jednom godinom zakašnjenja.
Pod pritiskom SAD-a, članice NATO-a su pristale da u budućnosti za obranu izdvajaju najmanje 3,5 posto BDP-a. Ostalih 1,5 posto je predviđeno za ostalu potrošnju vezano uz obranu, poput izgradnje i modernizacije infrastrukture, kako bi se u konačnici dosegla brojka od pet posto BDP-a.