Izdvajanja za vojsku članica NATO-a mogla bi ove godine usporiti

Prema izvješću, NATO očekuje se da će izdvajanje zemalja članica EU-a i Ottawe ove godine porasti za 15,9 posto i dosegnuti 559 milijardi dolara, nakon što je godišnje povećanje izdvajanja za obranu u 2024. iznosilo 18,6 posto.

To znači da će Europa i Kanada nastaviti značajno zaostajati za SAD-om čija će izdvajanja za obranu, kako procjenjuje NATO, ove godine dosegnuti 845 milijardi dolara.

Njemačka bi ove godine trebala za obranu izdvojiti dva posto BDP-a, stoji u izvješću NATO-a iako Berlin ima ambiciju da to bude 2,4 posto BDP-a.