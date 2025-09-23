Izdan crveni meteoalarm za jednu regiju: Vrijeme će biti izuzetno opasno

Riječko područje u srijedu čeka izuzetno opasno vrijeme, dok je narančasti meteoalarm i dalje na snazi za četiri druge regije
Državni hidrometeorološki zavod u utorak je navečer podigao razinu upozorenja na crveno za Riječku regiju, što znači da će tamo biti izuzetno opasno vrijeme. Iz DHMZ-a pozivaju na praćenje radara.
Kako je ranije danas već objavljeno, narančasti meteoalarm za opasno vrijeme izdan je za Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
Kako su rekli iz DHMZ-a, vrijeme će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina.
Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.
Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 17 do 22 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i koji stupanj niža.