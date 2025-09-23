Izdan crveni meteoalarm za jednu regiju: Vrijeme će biti izuzetno opasno

Riječko područje u srijedu čeka izuzetno opasno vrijeme, dok je narančasti meteoalarm i dalje na snazi za četiri druge regije

Državni hidrometeorološki zavod u utorak je navečer podigao razinu upozorenja na crveno za Riječku regiju, što znači da će tamo biti izuzetno opasno vrijeme. Iz DHMZ-a pozivaju na praćenje radara.

Kako je ranije danas već objavljeno, narančasti meteoalarm za opasno vrijeme izdan je za Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju.

Kako su rekli iz DHMZ-a, vrijeme će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina.

Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Sukladno najnovijim prognostičkim materijalima sutrašnje upozorenje na kišu za RIJEČKU regiju podignuto je na crvenu razinu:



⚠️🔴 Vrijeme je izuzetno opasno!



Mjestimice obilna kiša. Količina oborine > 150 mm. Moguće su urbane i bujične poplave.



Upozorenja pratite na:… pic.twitter.com/yVM3mf0F23 — DHMZ (@DHMZ_HR) September 23, 2025