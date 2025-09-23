za srijedu

Izdan crveni meteoalarm za jednu regiju: Vrijeme će biti izuzetno opasno

Bi. S.

23.09.2025 u 19:23

Hrvatsku u srijedu čeka obilna kiša
Hrvatsku u srijedu čeka obilna kiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Riječko područje u srijedu čeka izuzetno opasno vrijeme, dok je narančasti meteoalarm i dalje na snazi za četiri druge regije

Državni hidrometeorološki zavod u utorak je navečer podigao razinu upozorenja na crveno za Riječku regiju, što znači da će tamo biti izuzetno opasno vrijeme. Iz DHMZ-a pozivaju na praćenje radara.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Kako je ranije danas već objavljeno, narančasti meteoalarm za opasno vrijeme izdan je za Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Kako su rekli iz DHMZ-a, vrijeme će biti promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina.

vezane vijesti

Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 17 do 22 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i koji stupanj niža.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
u new yorku

u new yorku

Trump je bio izravan: NATO treba obarati ruske avione koji krše zračni prostor
supertajfun ragasa

supertajfun ragasa

[VIDEO] 'Kralj oluja' sije kaos u Aziji: Deseci nestalih nakon izlijevanja jezera na Tajvanu
ministar jasan

ministar jasan

Ništa od hrvatskog priznanja Palestine: 'Još nisu stvoreni uvjeti'

najpopularnije

Još vijesti