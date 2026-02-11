ispunili uvjete

Izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu: U utrci dvojica kandidata

I.V./Hina

11.02.2026 u 11:41

Sveučilište u Zagrebu - Ilustracija
Sveučilište u Zagrebu - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je da su uvjete za mandat od akademske godine 2026./2027. do 2029./2030. ispunila dvojica kandidata - Ivan Koprić i Stjepan Lakušić, koji će svoje programe predstaviti Senatu 26. veljače

U skladu s Pozivom za dostavu prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu i Uputama za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, izborne sjednice vijeća područja i vijeća sastavnica, održane su do 4. veljače 2026., nakon čega su odluke o potvrdi predloženika za rektora dostavljene Izbornom povjerenstvu u propisanom roku, naglasili su na stranicama Sveučilišta.

Predloženici će svoje programe predstaviti Senatu Sveučilišta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici koja će se održati u četvrtak 26. veljače, dok će se izborna sjednica Senata održati u utorak 10. ožujka.

vezane vijesti

U sažetku program rada profesora Koprića za mandat 2026.–2030. predlaže se sveobuhvatna reformu Sveučilišta u Zagrebu s ciljem modernizacije i demokratizacije uz naglasak na studente, znanost, umjetnost i suradnju s društvom.

Ključni smjerovi uključuju digitalnu transformaciju, razvoj istraživanja i inovacija, internacionalizaciju, jačanje studentskog standarda te reorganizaciju upravljanja i infrastrukture.

Program rada profesora te sadašnjeg rektora Lakušića za mandat temelji se na paradigmi "Studenti u središtu" i usmjeren je na unapređenje obrazovanja, istraživanja, međunarodne suradnje i inovacija.

Ključni ciljevi uključuju modernizaciju studija, jačanje znanstvene izvrsnosti, internacionalizaciju, suradnju s gospodarstvom, razvoj infrastrukture i digitalnu transformaciju, uključujući primjenu umjetne inteligencije. Program predviđa i podizanje studentskog standarda te jače pozicioniranje Sveučilišta u Zagrebu kao međunarodno konkurentne institucije.

Postupak izbora provest će se prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu i propisanim pravilima, a novi rektor bit će izabran tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom svih članova Senata.

Mandat izabranoga rektora Sveučilišta u Zagrebu započinje 1. listopada 2026.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nikad ovako bijesan

nikad ovako bijesan

Vučić izvan sebe: Vlada mu poslala plan razvoja Srbije koji je pisao ChatGPT
sjednica vlade

sjednica vlade

Plenković o odlasku Piletića: 'Zahvaljujem mu na doprinosu, radu i nizu postignuća'
političke igre

političke igre

Božinović: Ne zabrinjava nas Milanović, a SDP i Možemo su očajni i frustrirani

najpopularnije

Još vijesti