Izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu: U utrci dvojica kandidata

Predloženici će svoje programe predstaviti Senatu Sveučilišta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici koja će se održati u četvrtak 26. veljače, dok će se izborna sjednica Senata održati u utorak 10. ožujka.

U skladu s Pozivom za dostavu prijedloga za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu i Uputama za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, izborne sjednice vijeća područja i vijeća sastavnica, održane su do 4. veljače 2026., nakon čega su odluke o potvrdi predloženika za rektora dostavljene Izbornom povjerenstvu u propisanom roku, naglasili su na stranicama Sveučilišta.

U sažetku program rada profesora Koprića za mandat 2026.–2030. predlaže se sveobuhvatna reformu Sveučilišta u Zagrebu s ciljem modernizacije i demokratizacije uz naglasak na studente, znanost, umjetnost i suradnju s društvom.

Ključni smjerovi uključuju digitalnu transformaciju, razvoj istraživanja i inovacija, internacionalizaciju, jačanje studentskog standarda te reorganizaciju upravljanja i infrastrukture.

Program rada profesora te sadašnjeg rektora Lakušića za mandat temelji se na paradigmi "Studenti u središtu" i usmjeren je na unapređenje obrazovanja, istraživanja, međunarodne suradnje i inovacija.

Ključni ciljevi uključuju modernizaciju studija, jačanje znanstvene izvrsnosti, internacionalizaciju, suradnju s gospodarstvom, razvoj infrastrukture i digitalnu transformaciju, uključujući primjenu umjetne inteligencije. Program predviđa i podizanje studentskog standarda te jače pozicioniranje Sveučilišta u Zagrebu kao međunarodno konkurentne institucije.

Postupak izbora provest će se prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu i propisanim pravilima, a novi rektor bit će izabran tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom svih članova Senata.

Mandat izabranoga rektora Sveučilišta u Zagrebu započinje 1. listopada 2026.