Izbjegavao vozilo ispred sebe pa izazvao lančani sudar: Dvoje mladih bori se za život

Očevidom je utvrđeno da je 34-godišnjak iz Vukovara upravljao osobnim automobilom, ali da brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa.

Kako bi izbjegao udar u vozilo ispred sebe naglo je skrenuo ulijevo, na traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, pa je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio osobnog automobila, kojim je upravljao 19-godišnjak iz Ernestinova.

Nakon udara automobil 34-godišnjeg vozača odbačen je u desno, pri čemu je udario u zaustavljeni automobil s kojim je upravljala 33-godišnja vozačica iz Vinkovaca, dok je automobil 19-godišnjaka od siline udara odbačen u odvodni kanal.