NESREĆA KOD OSIJEKA

Izbjegavao vozilo ispred sebe pa izazvao lančani sudar: Dvoje mladih bori se za život

M.Č./Hina

30.06.2026 u 12:27

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj
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Sedam osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći u nedjelju popodne u Divošu kod Osijeka, u kojoj su sudjelovala tri vozila, a zbog izazivanja nesreće bit će prijavljen 34-godišnji vozač osobnog automobila iz Vukovara, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska policija. Iz osječkog KBC-a izvijestili su da se dvije osobe nalaze u životnoj opasnosti

Očevidom je utvrđeno da je 34-godišnjak iz Vukovara upravljao osobnim automobilom, ali da brzinu kretanja vozila nije prilagodio gustoći prometa.

Kako bi izbjegao udar u vozilo ispred sebe naglo je skrenuo ulijevo, na traku namijenjenu za vozila iz suprotnog smjera, pa je prednjim dijelom svoga vozila udario u prednji dio osobnog automobila, kojim je upravljao 19-godišnjak iz Ernestinova.

Nakon udara automobil 34-godišnjeg vozača odbačen je u desno, pri čemu je udario u zaustavljeni automobil s kojim je upravljala 33-godišnja vozačica iz Vinkovaca, dok je automobil 19-godišnjaka od siline udara odbačen u odvodni kanal.

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Sedmero ozlijeđenih prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, a ozlijede će biti poznate nakon završene liječničke obrade. 

Po utvrđivanju težine ovih ozljeda, protiv 34-godišnjeg vozača bit će podnesena odgovarajuća prijava zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenim osobama.

Tridesetčetverogodišnji vozač i 33-godišnja vozačica nisu bili pod utjecajem alkohola, dok 19-godišnjeg vozača zbog zadobivenih ozljeda nije bilo moguće alkotestirati.

U vozilu 33-godišnjakinje nalazilo se dvoje putnika, koji su koristili sigurnosni pojas, dok se u vozilu 19-godišnjaka nalazilo pet putnika koji nisu koristili sigurnosni pojas.

Slijedi daljnje postupanje policijskih službenika radi utvrđivanja svih okolnosti prometne nesreće, napominju u policiji.

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