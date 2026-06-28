Auto završio na krovu u potoku: Ozlijeđeni trudnica i dijete, riječi mališana dirnuli sve

Kako su izvijestili iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrvatska Kostajnica, na intervenciju je izašlo sedam vatrogasaca s dva vozila. Na terenu su već bili timovi hitne medicinske pomoći iz Hrvatske Kostajnice, kojima se ubrzo pridružio i drugi tim iz Sunje, dok su sigurnost mjesta nesreće osiguravale dvije policijske ophodnje.

Po dolasku na mjesto događaja vatrogasci su zatekli osobni automobil prevrnut na krov u potoku. Među ozlijeđenima bila je obitelj s dvoje male djece. Vatrogasci su pomagali medicinskim timovima pri izvlačenju i imobilizaciji trudnice te su dodatno pregledali vozilo kako bi se uvjerili da u njemu nema još unesrećenih osoba.

Jjedan trenutak posebno im se urezao u sjećanje. Trogodišnjeg dječaka, koji je sudjelovao u nesreći, pokušali su razvedriti pitanjem želi li se provozati vatrogasnim kamionom kada njegov brat ozdravi.

"Dječakove oči odmah su zasjale. Rekao je da jedva čeka. No već u sljedećem trenutku, kroz suze, tiho je izgovorio kako će tata sada morati kupiti novi automobil", ispričali su vatrogasci. Taj iskreni dječji odgovor, kažu, podsjetio ih je koliko su ovakve intervencije teške ne samo za stradale, nego i za sve koji prvi dolaze pomoći.

Iz DVD-a Hrvatska Kostajnica zahvalili su timovima hitne medicinske pomoći iz Hrvatske Kostajnice i Sunje, policijskim službenicima, slučajnim prolaznicima i građanima koji su među prvima pritekli u pomoć prije dolaska žurnih službi.

Ozlijeđenoj majci i djeci poželjeli su brz i uspješan oporavak, uz poruku da će ih vatrogasni kamion čekati kada sve ovo ostane iza njih.