Iz Ministarstva zdravstva poručuju: Pripremamo se za situaciju da koronavirus uđe u Hrvatsku, ali nećemo paničariti

Od novog koronavirusa u Kini je umrlo ukupno 80 ljudi, a zaražene su 2744 osobe u zemlji. U ministarstvu zdravstva predstavili su mjere prevencije širenja koronavirusa

'Tu su dva razloga, Kina se pokazala transparentna, poduzima mjere kakve do sada nismo vidjeli. Drugo, oni su brzo uspjeli sekvencionirati genom i podijeliti ga sa WHO-om pa su u drugim slučajevima identificirani slučajevi. Radi se o 1320 osoba koje su potvrđene, 23 su potvrđene izvan Kine, radi se o sporadičnim slučajevima. Od toga imamo 240 osoba s teškim kliničkim simptomima. Umiru starije osobe. WHO naglašava potrebu zemalja da se pripreme. Vrlo važno je znati individulane mjere. HZJZ je napravio materijale. U ovom momentu je napravljeno sve što se treba', kazala je, prenosi N1 , Kaić.

'Svaki dan se susrećemo s virusima, sezoan je gripe, virus je virus. Propisana su sredstva koja koriste zdravstveni radnici, hitna služba je spremna, pripremali smo se za ebolu, tada smo nabavili dio opreme', poručila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.

Bernard Kaić, voditelj službe za epidemologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, pojasnio je razliku između koronavirusa i gripe. 'Ne širi se tako lako kao gripa, što se tiče kliničke slike, on varira. Raspon kliničke slike, a i klinička slika, su slični sa gripom. No, ovdje više reagiraju respiratorni simptomi. Ovo su rani podaci, kako se čini, smrtnost je ipak viša. To se sad kreće od 2 do 4 pošto, kod gripe je 0,1 posto', rekao je Kaić.

'Vjerojatnost da virus stigne u Hrvatku ovisi o međunardonom prometu. Hrvatska nema izravne letove za Kinu, no ne može se isključiti da dođe iz neke druge države', rekao je Kaić.

Što se tiče informacija da prijenos postoji za vrijeme inkubacije dok nema simptoma, odnosno da netko može biti bez simptoma ali može prenijeti virus, Kaić je kazao da još čekaju takvu potvrdu. Na konferenciji je kazano da još uvijek nije potvrđeno koji je izvor koronavirusa.

Kaić Rak istaknula je kako je prevencija važna, ali kako se ne treba bojati svakog čovjeka iz Kine te kako ne treba paničariti.

'Ovo nije međunarodno krizno stanje, nema zabrane putovanja i trgovanja. Wuhan ima 11 milijuna ljudi, ovi ljudi koji su došli u Hrvatsku pregledani su u Italiji. Oni, kako stvari stoje, nisu bolesni. Inkubacija traje 14 dana. Ali kud god idu, ljude se gleda. Mislim da panike nema, ne trebamo se bojati svakog čovjeka iz Kine. Ali da moramo biti oprezni, potrebno je zaštititi se i prevenirati. Novih slučajeva u Europi ima nekoliko, bit će ih sigurno. Ali da ćemo paničariti, ne. Nikad panika nije dobro činila', istaknula je Kaić Rak