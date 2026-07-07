Iz Grada pojasnili zatvaranje gradilišta: 'Očekujemo ponovno otvaranje već sutra'

'Državni inspektorat zatvorio je danas i gradilište u Ulici kralja Zvonimira, gdje se obnavlja tramvajska pruga.

Inspekcija je danas od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, a koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje zaštitne ograde duž cijele trase, od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, što je prvi ovakav slučaj pri obnovi tramvajske infrastrukture, a koja je pritom na izdvojenom dijelu trase. Izvođač je promptno pristupio postavljanju ograde te se sutra očekuje ponovno otvaranje gradilišta.

U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ZET će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju', stoji u službenom priopćenju iz Grada Zagreba.