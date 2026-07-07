Ispravljaju se nedostaci

Iz Grada pojasnili zatvaranje gradilišta: 'Očekujemo ponovno otvaranje već sutra'

M.Či./Hina

07.07.2026 u 16:37

Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
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Nakon što je Državni inspektorat zatvorio nekoliko gradilišta u Zagrebu, oglasili su se i iz grada

'Državni inspektorat zatvorio je danas i gradilište u Ulici kralja Zvonimira, gdje se obnavlja tramvajska pruga.

Inspekcija je danas od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, a koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje zaštitne ograde duž cijele trase, od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, što je prvi ovakav slučaj pri obnovi tramvajske infrastrukture, a koja je pritom na izdvojenom dijelu trase. Izvođač je promptno pristupio postavljanju ograde te se sutra očekuje ponovno otvaranje gradilišta.

U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ZET će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju', stoji u službenom priopćenju iz Grada Zagreba.

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Podsjetimo, građevinska inspekcija Državnog inspektorata utvrdila je nepravilnosti na tri zagrebačka gradilišta te je zbog povreda odredbi Zakona o gradnji donesena mjera obustave građenja. 

Nepravilnosti su, prilikom obilaska, utvrđene na gradilištu u Ulici kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do Ulice Vjekoslava Heinzela, na gradilištu na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara te na gradilištu u Ulici grada Vukovara.

Utvrđeno je da su na gradilištima prekršene odredbe Zakona o gradnji koje propisuju da moraju biti propisno osigurana i ograđena radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa.

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