Grad Zagreb objasnio zašto je zatvoreno gradilište

'Što se tiče gradilišta Vukovarska-Savska, prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo, tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno', navodi se u priopćenju.

U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ViO će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju, poručili su iz Grada.