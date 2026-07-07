iznenadna inspekcija

Grad Zagreb objasnio zašto je zatvoreno gradilište

L. F.

07.07.2026 u 14:42

Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Državni inspektorat zatvorio je danas gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice zbog određenih manjih neusklađenosti na gradilištu povezanih s odredbama Zakona o zaštiti na radu, priopćili su iz Grada Zagreba

'Što se tiče gradilišta Vukovarska-Savska, prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo, tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno', navodi se u priopćenju.

U slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije, ViO će kao investitor od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju, poručili su iz Grada.

Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
  • Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
  • Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
  • Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
  • Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
  • Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske
    +11
Državni inspektorat zatvorio gradilište na križanju Savske i Vukovarske Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ŠTO SE DOGAĐA U UKRAJINI?

ŠTO SE DOGAĐA U UKRAJINI?

Putinovo 'biti ili ne biti': 'S dva grada ostvaruje sve svoje ciljeve, bez njih mu prijeti potpuna propast'
danima ga tražili

danima ga tražili

Cure detalji uhićenja napadača iz Čakovca: Nakon bijega uslijedio je neočekivan rasplet
10 optuženih PRIZNALO

10 optuženih PRIZNALO

Donesena prva presuda u aferi s Geodetskim fakultetom

najpopularnije

Još vijesti