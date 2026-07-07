Habijan: Od 1. veljače 2027. bolja suradnja u kaznenim postupcima s članicama EU

Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU, također se uređuje suradnja po pitanju europskog uhidbenog naloga, europskog istražnog naloga, naloga za osiguranje imovine, priznanja i izvršenja naloga za oduzimanje imovine ili predmeta i drugo.

Time se sprječavaju nepotrebni, usporedni kazneni postupci u različitim državama članicama vezane uz istog osumnjičenika i iste činjenice, pojašnjava ministar.

''U naše se zakonodavstvo ugrađuju provedbene odredbe koje su potrebne za primjenu EU Uredbe o prijenosu postupaka u kaznenim stvarima. Uredba se primjenjuje od 1.veljače 2027. i omogućuje učinkovitije vođenje kaznenih postupaka između različitih članica kada je to u interesu pravde i učinkovitosti samih postupaka'', rekao je Habijan u Hrvatskom saboru.

Ključno je, dodao je ministar, da propis postane jasan i nedvosmislen za sve one na koje se primjenjuje ili ga primjenjuju.

Zastupnica SDP-a Sanja Bježančević pozvala se na izvješće Europske komisije iz ožujka prošle godine prema kojemu Hrvatska u svoje zakonodavstvo nije adekvatno prenijela europski uhidbeni nalog.

''Ne radi se o tehničkoj pogrešci, već o ozbiljnom signalu da naš sustav ima problema u implementaciji europskog prava. Ako nismo prenijeli postojeće instrumente, kako ćemo prenijeti još složnije mehanizme poput prijenosa kaznenih postupaka?'', upitala je.

Resornog ministra pitala je kako očekuje povjerenje europskih partnera u hrvatski sustav, ako se u Hrvatskoj već duže vrijeme vode javne rasprave o neovisnosti glavnog državnog odvjetnika od političkih utjecaja.

''Svaki put kada se na meti DORH-a ili USKOK-a nađu pripadnici političkih stranaka koji ne dolaze iz redova HDZ-a vi propitujete njihov rad. Kada budete imali isti stav glede postupanja DORH-a bez obzira o kojoj se političkoj stranci radi, onda vam mogu odgovoriti na pitanje'', odgovorio je Habijan.

HDZ-ov zastupnica Ljubica Lukačić napomenula je da Europska komisija nije govorila o nepotpunom i nepravilnom prenošenju odredbi koje bi se kosilo s primjenom europskog uhidbenog naloga, već o odredbama tehničke naravi koje treba uskladiti s tekstom okvirne odluke.

''Ovaj je zakon itekako važan jer on štiti temeljna prava osoba obuhvaćenih postupcima pravosudne suradnje, a zaštita njihovih temeljnih prava osigurava se kako odredbama ovog zakona, tako i neposrednom primjenom Ustava i relevantnih međunarodnih ugovora'', poručila je.

Zastupnik Centra Damir Barbir također smatra važnom zaštitu prava trećih osoba u prekograničnim postupcima, kao što su suvlasnici, bračni drugovi i druge osobe koje nisu sudjelovale u samom kaznenom djelu.

Zastupnik Nikola Grmoja kazao je da Most načelno podržava pravosudnu suradnju sa europskim državama, no kaže da je slučaj bivšeg predsjednika uprave MOL-a Zsolta Hernandija pokazao da Hrvatska od europskog uhidbenog nema gotovo ništa.

''Čovjek koji je sudjelovao u potkupljivanju hrvatskog premijera i predaji kontrolnog paketa dionica ključne hrvatske energetske kompanije, nismo mogli dovući pred hrvatske pravosudne institucije da odgovara'', istaknuo je.

Pomalo je tužno što je europska tužiteljica junakinja za većinu hrvatskih građana, ustvrdio je Grmoja, jer to pokazuje da se nadaju pravdi izvana, a ne na hrvatskim sudovima. Odgovornost za to Grmoja pripisuje izvršnoj vlasti.