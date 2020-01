Ivica Ivanišević u Nu2: 'Ubojstvo u Splitu je pokazalo kako smo disfunkcionalno društvo na svim razinama, to definitvno nije splitska priča, moglo se dogoditi gdje god'

Novinar i pisac iz Splita Ivica Ivanišević gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2. Govorio je o stanju u svojem gradu, ubojstvima, društvenoj klimi, turistima i Hajduku

Što smatra o slučaju trostrukog ubojstva u Splitu i podršci ubojici, kaže da zločini više nikoga do te mjere ne mogu fascinirati, jer 'smo naučili na sve, sve je moguće'.

'To je dosta doslovno, ja ništa drugo ne znam radit, većina ljudi recimo zna voziti auto pa se može nadati da će jednoga dana bit taksist, ja ne volim vozit i mogu samo taksi pozvat', rekao je Ivanišević, navodi HRT .

'Ako nije moguće baš kod nas, moguće je gdje u svijetu. I zaista ono što je mene u ovom slučaju potpuno zbunilo, govorim u realnom vremenu, dakle dva, tri sata nakon počinjenja zločina odjednom se mobiliziralo tisuće ljudi kojei su vrlo čvrsti u svom uvjerenju da tome mladiću koji je počinio ubojstvo treba pomoć', rekao je Ivanišević.

'Kako? Ja ne razumijem tu brzinu kojom se netko uspije obavijesti preko društvenih mreža i emocionalno se vezati', dodao je Ivanišević.

'Kad sam čuo vijest o tome, a zanimala me i zato što živim u tome kvartu, potpuno se užasneš, što je mislim priordni refleks svakog civiiziranog čovjeka i ja ne mogu zauzimati mišljenje o tome. Nije to utakmica između Dinama i Hajduka pa ću ja navijat za Hajduka. Ono što je mene zapanjilo je brzina kojom ljudi su stekli čvrsta neporeciva uvjerenja. Ovaj događaj je razotkrio kako smo disfunkcionalno društvo na svim razinama. To definitvno nije splitska priča, moglo se dogoditi gdje god'.