Dr. Ivo Ivić: Novi soj se brže širi i klinička slika je teža

"Novi soj se brže širi i klinička slika je teža. Sve o čemu smo slušali kada je bio u Velikoj Britaniji sada i sami tome svjedočimo", rekao je prim. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split i za Dnevnik HTV-a govorio o stanju pacijenata u bolnicama i povećanom broju novozaraženih

- Brojke su u porastu, to smo već zamijetili od petka. U proteklom tjednu smo bili na brojci od oko 70 bolesnika, sada smo na njih 109, kaže prim. dr. sc. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split za Dnevnik HTV-a.

Ivić kaže kako su zaprimljeni pacijenti još uvijek ljudi koji imaju kronične bolesti, i da je dijabetes vodeća prateća bolest, ali i da su ljudi bitno mlađi nego prošle godine. - Kada govorimo o preminulima, onda su to za 10 godina mlađi ljudi. U siječnju je prosječna dob bila do 80 godina, a sad je to 70 godina. Isto tako je i dob pacijenata zaprimljenih u bolnicu za 8 godina niža nego je to bilo u prethodnim mjesecima, objašnjava prim. dr. sc. Ivo Ivić.