Meteorologinja prognozira nova olujna nevremena: Pogledajte kad stiže nova promjena vremena

'Srijeda će na istoku Hrvatske biti pretežno sunčana, prolazno uz umjerenu naoblaku, osobito tijekom jutra. Samo rijetko će puhati umjeren istočnjak. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33 °C, a najniža jutarnja oko 17 °C. U središnjoj Hrvatskoj noć malo toplija. Tijekom dana vruće uz uglavnom slab vjetar. Prevladavat će suho i sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj također uglavnom sunčano, ali su u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre uz umjeren do jak razvoj oblaka poslijepodne jerojatni lokalni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, tijekom noći i jutra uz obalu i bura. Najniža temperatura zraka većinom od 19 do 25 °C, u unutrašnjosti svježije. Danju na obali vruće, i do 34 °C, dok će u gorju još ponegdje biti 'samo' vrlo toplo. U Dalmaciji pretežno sunčano i danju vruće. Noć će uz obalu biti topla, a u unutrašnjosti pak najniža temperatura zraka od 16 do 18 °C. Osobito poslijepodne vjetar umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na udare i jak, pri čemu more malo do umjereno valovito. I na krajnjem jugu Hrvatske danju vruće, uz obilje sunčana vremena, a najniža jutarnja temperatura zraka na obali će biti oko 23 °C. Umjeren maestral pružat će osvježenje onima koji ga ne mogu potražiti u moru', objašnjava meteorologinja Katarina Katušić za HRT.