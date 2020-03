Italija zatvara parkove, zabranjuje šetnje i bicikliranje

Talijanske regije najteže pogođene koronavirusom u petak su dodatno postrožile mjere za borbu protiv širenja zaraze, zabranivši šetnje parkovima, rekreativno trčanje i bickliranje

"Već imamo mnoge stotine mrtvih. Što još moramo učiniti prije no što ljudi shvate tragediju s kojom smo suočeni?", pitao je čelnik tima za borbu protiv koronavirusa u regiji Emilia-Romagna Sergio Venturi.

Sjeverna regija Veneto zatvorila je parkove i građanima poručila da ne smiju više u šetnje, dok je susjedna Emilia-Romagna zabranila trčanje i vožnju biciklima, poručivši građanima da ostanu kod kuće kako bi se spriječile nove infekcije.

Bojište se seli u Milano

Broj mrtvih u Italiji u četvrtak je narastao za 427, na sveukupno 3405 ljudi, čime je ta država prestigla Kinu u kojoj je preminulo 3248 ljudi.

"Možda vrhunac neće biti idući, nego tjedan nakon njega", rekao je Angelo Borrelli, čelnik talijanske Agencije za civilnu zaštitu, za radio Rai.

Ukupni broj zaraženih narastao je s 35.713 na 41.035, a vlasti su posebno zabrinute zbog porasta zaraženih u financijskom središtu Milanu.

"Fronta je sad u Milanu", upozorava Massimo Galli, čelnik odjela za zarazne bolesti u bolnici Sacco u tom gradu.

"Iznimno sam zabrinut oko toga što događa. Vani se i dalje kreće previše ljudi", rekao je za novine La Repubblica.

Himna i 'Volare'

Talijanske vlasti prošli su tjedan naredile zatvaranje restorana, kafića i većine dućana do 25. ožujka. S radom su prestale i škole i sveučilišta, a građanima je poručeno da do 3. travnja izlaze samo kad to doista moraju.

Premijer Giuseppe Conte u četvrtak je najavio da će se mjere možda produžiti, ne otkrivši više detalja.

Kako bi podigli raspoloženje stanovnika, sve talijanske stanice po prvi put istovremeno puštaju državnu himnu u 11 sati po lokalnom vremenu, nakon čega slijede tri kultne pjesme: "Azzurro", "La canzone del sole" i "Nel blu dipinto di blu", poznatu Volare.

No 'kancone' ne pomažu i atmosfera u društvu pogoršava se paralelno s rastom broja mrtvih.

"Čini se kao da smo u drugom svijetu. Ne znam, jako je loš osjećaj. Nadam se da će to uskoro završiti, jer doista, ovo nije dobro", rekla je 53-godišnja Rimljanka Anna Marcotullio.