Istraživanje pokazalo poraznu sliku: Svi bi rađe radili za državu nego kod privatnika

Gdje bi Hrvati radije radili: u državnoj tvrtki ili za privatnika, što im je najvažnije prilikom odabira posla, kako je reguliran njihov radni odnos te smatraju li da njihovi poslodavci poštuju zakonske propise, otkriva ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV

Iako većina građana radi u privatnom sektoru, kada ih se pita gdje je bolje raditi, većina njih, točnije, 68 posto, misli da je bolje raditi u državnoj tvrtki, a kod privatnika 21 posto. Da im je posvuda isto, misli 7 posto ispitanika, a ne zna njih 4 posto.

Zanimljivo, i po demografiji se vidi razlika. Mladi ispitanici, do 30 godina, su podijeljeni, no većina, točnije njih 54 posto, misli da je bolje raditi u državnoj tvrtki, a njih 40 posto misli suprotno. Ali ako se pita starije građane, želja za radom u državnoj tvrtki je veća. Kod građana od 45 do 59 godina to misli 74 posto njih, a kod starijih od 60 godina, 77 posto ispitanika.