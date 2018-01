Istraga zbog ubojstava hrvatskih vojnika i civila na području Hrvatske Kostajnice 1991.

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv 82-godišnjeg hrvatskog državljanina i 66-godišnjeg muškarca nepoznatog državljanstva, osumničenih za ratni zločin protiv hrvatskih ratnih zarobljenika i protiv hrvatskog civilnog stanovništva na području Hrvatske Kostajnice u rujnu 1991. godine.

Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici počinili ratne zločine od 12. pa do neutvrđenog dana u rujnu 1991. na području Hrvatske Kostajnice i uže okolice, tijekom oružanog sukoba između regularnih policijskih i vojnih postrojba Republike Hrvatske i paravojnih formacija dijela pobunjenog lokalnog srpskog stanovništva i njemu pridruženih snaga Jugoslavenske vojske (JNA), objavio je u srijedu ŽDO Zagreb na svojim internetskim stranicama.

Prvookrivljenika (1936.) se tereti da kao komandant Štaba TO Kostajnica, a drugookrivljenik (1952.) kao član Štaba TO Kostajnica i zapovjednik Vojne policije pri Štabu TO Kostajnica, nisu ništa poduzeli da zaustave i spriječe podređene nad kojima su imali formalne i stvarne ovlasti zapovijedanja i nadzora, iako su znali za njihova nedjela, navodi zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo.

Naime, okrivljenicima podređene osobe, prilikom predaje i razoružanja pripadnika MUP-a RH, ZNG-a i civila u Bosanskoj Kostajnici i na brdu Djed, 12. rujna 1991., izdvojili su od ostalih zarobljenika osam pripadnika pričuvnog sastava hrvatske policije, jednog pripadnika ZNG-a te dva hrvatska civila i odveli ih u Mečenčane gdje je bio Štab TO Kostajnica. Iste noći 12./13. rujna 1991. u Donjem Hrastovcu, pripadnici jedinice TO Kostajnica, pod zapovijedanjem komandanta odreda N. B. (danas pokojni) i po njegovoj naredbi, ubili su osmoricu zarobljenih hrvatskih policajaca i civila radi osvete za pogibiju nekolicine pripadnika TO Kostajnica.