Istarski župan Miletić najavio proglašenje elementarne nepogode za Novigrad i Buje

"Nevrijeme nas iznova podsjeća na nužnost još jače borbe protiv klimatskih promjena, zato Istarska županija putem javnog poziva sufinancira korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, za što smo u proračunu osigurali 300.000 eura", rekao je Miletić na konferenciji za novinare.

Izvijestio je kako su se od danas učenici Osnovne škole Fažana vratili u školske klupe, nakon što je škola zatvorena 10. rujna zbog ekstremnih oborina.

"Tek nakon što smo dobili sva potrebna mišljenja da je boravak u školi siguran, odlučeno je da se učenici vrate u školu. Rekonstrukcija i dogradnja škole u Fažani već je dulje vrijeme u planu tako da smo u ovogodišnjem proračunu osigurali sredstva za to", kaže Miletić.