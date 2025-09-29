Istarski župan Miletić najavio proglašenje elementarne nepogode za Novigrad i Buje

Istarski župan Boris Miletić najavio je u ponedjeljak da će nakon snažnog nevremena s obilnim kišama, koje je početkom rujna pogodilo područje Buja i Novigrada, proglasiti elementarnu nepogodu za područje sjevernozapadne Istre.
"Nevrijeme nas iznova podsjeća na nužnost još jače borbe protiv klimatskih promjena, zato Istarska županija putem javnog poziva sufinancira korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, za što smo u proračunu osigurali 300.000 eura", rekao je Miletić na konferenciji za novinare.
Izvijestio je kako su se od danas učenici Osnovne škole Fažana vratili u školske klupe, nakon što je škola zatvorena 10. rujna zbog ekstremnih oborina.
"Tek nakon što smo dobili sva potrebna mišljenja da je boravak u školi siguran, odlučeno je da se učenici vrate u školu. Rekonstrukcija i dogradnja škole u Fažani već je dulje vrijeme u planu tako da smo u ovogodišnjem proračunu osigurali sredstva za to", kaže Miletić.
Podsjetio je kako je u ožujku s načelnikom Fažane potpisao sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade po kojem će projekt s po 50 posto sufinancirati županija i općina.
U vezi Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun Miletić je ponovio da je nužno provesti vlasničko restrukturiranje kako bi svi gradovi i općine koji sudjeluju u otplati kredita za izgradnju Centra, stekli udio u vlasništvu i upravljačka prava.
Kaštijun je zadnja karika u istarskom sustavu gospodarenja otpadom, dodao je, a rješavanje problema neugodnih mirisa je moguće uz suradnju svih dionika, u prvome redu komunalnih društava i njihovih osnivača, gradova i općina.
Miletić je još jednom pohvalio politiku koju premijer Andrej Plenković i Vlada vode prema Istri u vezi ulaganja u prometnice, željeznicu ili pomorske luke poručivši kako "ne zna kako bi netko mogao biti protiv takve politike".
"U proteklom razdoblju imamo značajna ulaganja u cestovnoj infrastrukturi u Istri. Uistinu ne vidim tko bi mogao biti protiv toga jer to povećava sigurnost u prometu", poručio je Miletić.