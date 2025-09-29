OBILNE OBORINE

Istarski župan Miletić najavio proglašenje elementarne nepogode za Novigrad i Buje

I.J./Hina

29.09.2025 u 14:57

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Bionic
Reading

Istarski župan Boris Miletić najavio je u ponedjeljak da će nakon snažnog nevremena s obilnim kišama, koje je početkom rujna pogodilo područje Buja i Novigrada, proglasiti elementarnu nepogodu za područje sjevernozapadne Istre.

"Nevrijeme nas iznova podsjeća na nužnost još jače borbe protiv klimatskih promjena, zato Istarska županija putem javnog poziva sufinancira korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama, za što smo u proračunu osigurali 300.000 eura", rekao je Miletić na konferenciji za novinare.

Izvijestio je kako su se od danas učenici Osnovne škole Fažana vratili u školske klupe, nakon što je škola zatvorena 10. rujna zbog ekstremnih oborina.

"Tek nakon što smo dobili sva potrebna mišljenja da je boravak u školi siguran, odlučeno je da se učenici vrate u školu. Rekonstrukcija i dogradnja škole u Fažani već je dulje vrijeme u planu tako da smo u ovogodišnjem proračunu osigurali sredstva za to", kaže Miletić.

vezane vijesti

Podsjetio je kako je u ožujku s načelnikom Fažane potpisao sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade po kojem će projekt s po 50 posto sufinancirati županija i općina.

U vezi Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun Miletić je ponovio da je nužno provesti vlasničko restrukturiranje kako bi svi gradovi i općine koji sudjeluju u otplati kredita za izgradnju Centra, stekli udio u vlasništvu i upravljačka prava.

Kaštijun je zadnja karika u istarskom sustavu gospodarenja otpadom, dodao je, a rješavanje problema neugodnih mirisa je moguće uz suradnju svih dionika, u prvome redu komunalnih društava i njihovih osnivača, gradova i općina.

Miletić je još jednom pohvalio politiku koju premijer Andrej Plenković i Vlada vode prema Istri u vezi ulaganja u prometnice, željeznicu ili pomorske luke poručivši kako "ne zna kako bi netko mogao biti protiv takve politike".

"U proteklom razdoblju imamo značajna ulaganja u cestovnoj infrastrukturi u Istri. Uistinu ne vidim tko bi mogao biti protiv toga jer to povećava sigurnost u prometu", poručio je Miletić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE ŽELE KOMENTIRATI

NE ŽELE KOMENTIRATI

EK jasno dala do znanja što misli o optužbama između Hrvatske i Mađarske
PRAVO NA NAKNADU

PRAVO NA NAKNADU

Jurica Pađen pobijedio Grad Zagreb zbog naljepnica na kantama za smeće. Evo koliku odštetu mu moraju platiti
rat u ukrajini

rat u ukrajini

Analitičar: 'Trump je na putu da pritisne Putina da završi rat na jedini realan način'

najpopularnije

Još vijesti