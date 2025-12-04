Dvojica mladića ostaju u istražnom zatvoru zbog paleži Vjesnika: Sud odbio žalbe

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih da su 17. studenog upaljačem zapalili kartonsku kutiju na 15. katu Vjesnikova nebodera, koji je zatim izgorio, ostaju u istražnom zatvoru , doznaje RTL Danas .

Njihovi odvjetnici Ivan Orešković i Petar Barbir na rješenje Županijskog suda u Zagrebu uložili žalbu koja je odbijena. Kako su mladići već 12 dana u zatvoru, odvjetnici su predložili njihovo puštanje na slobodu uz mjere opreza ili kućni pritvor s nanogicom. No, sud je odbio te zahtjeve.