Iskrilo je od Srbije do Marakeša: Ovo su najveće trzavice na relaciji Plenković - Grabar Kitarović

Brojne trzavice Pantovčaka i Banskih dvora, od posjeta predsjednika Srbije na početku do Marakeškog sporazuma na kraju 2018., obilježile su vanjskopolitičku godinu u kojoj je Hrvatska rutinski odradila predsjedanje Vijećem Europe i Srednjoeuropskom inicijativom a "nogometnom diplomacijom" u crveno-bijelim dresovima, nekome više ili manje simpatičnom, postala prepoznatljiva širom svijeta

Mađarska, pak, više ne blokira ulazak u OECD pa je stoga jedino pitanje koje opterećuje odnose između dviju zemalja, kako su to nedavno Zagrebu kazali premijeri Andrej Plenković i Viktor Orban , problem upravljanja Inom u kojoj je jedan od suvlasnika mađarski Mol.

On, pak, zdušno podupire Ukrajinu, zemlju za koju je bio zadužen u Europskom parlamentu i koja od 2014. i aneksije Krima ima vrlo zategnute odnose s Rusijom. Na summitu SEI-ja osudio rusku akciju u Kerčkom tjesnacu rekavši da se radi o neprihvatljivom kršenju međunarodnog prava.

Ministar obrane Aleksandar Vulinu proglašen je nakon toga personom non gratom kada je namjeravao doći na komemoraciju u Jasenovcu, a Vučić je uzvratio recipročno i ministru Damiru Krstičeviću do daljnjega uskratio ulazak u Srbiju.

Ali nije prošlo dugo do novog zaoštravanja. Predsjednik Sabora Jandroković prekinuo je u travnju posjet Srbiji zbog incidenta radikala Vojislava Šešelja koji je gazio hrvatsku zastavu u parlamentu. Hrvatska je tražila nedvosmislenu osudu, Srbija relativizirala incident.

Hrvatski Sabor u prosincu je usvojio Deklaraciju o položaju hrvatskog naroda u BiH u kojoj se poziva na izmjene Ustava BiH i izbornog zakona u cilju ostvarenja ravnopravnosti hrvatskog naroda u toj zemlji. U dokumentu se upozorava na marginaliziranost Hrvata u BiH i navodi kako je hrvatski član Predsjedništva BiH i treći put izabran glasovima bošnjačkog naroda.

Zastupnički dom parlamenta BiH mogao bi već na prvoj idućoj sjednici mogao razmatrati prijedlog rezolucije "o osudi uplitanja Hrvatske u unutarnje poslove BiH", rečeno je iz Sarajeva.

Vijeće Europe i Srednjoeuropska inicijativa

Hrvatska je od svibnja do studenoga predsjedala Vijećem Europe. Prioriteti su joj bili borba protiv korupcije, pitanja decentralizacije i zaštita manjina te promicanje kulture.

U okviru tog predsjedanja održan je veći broj događanja i konferencija posebno posvećenih svakoj od ovih tema, što u Zagrebu, Strasbourgu ili na drugim mjestima.

Predsjedanje Vijećem Europe, istaknuto je, bila je prilika da se Hrvatska politički i kulturno brendira i pripremi za predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici 2020.

Srednjoeuropska inicijativa (SEI) imala je svoj summit u Zagrebu na kraju jednogodišnjeg hrvatskog predsjedanja. Skup je okupio pet premijera, a u središtu pozornosti bio je mađarski Viktor Orban.

On je naglasio da nesuglasice u nekom gospodarskom pitanju - onome Ine i MOL-a, koje je usporedio s "trnom pod noktom" - ne mogu biti važnije od višestoljetne zajedničke povijesti dvaju susjednih naroda.

Plenković u Kini

Premijer Plenković ove je jeseni boravio u petodnevnom posjetu Kini s ambicioznim ciljem jačanja gospodarskih i političkih odnosa Hrvatske s najmnogoljudnijom zemljom svijeta i drugim svjetskim gospodarstvom.

Uz susrete s tamošnjim čelnicima, Plenković je pogledao i most Hangzhou Bay koji je sagradila tvrtka China Road and Bridge Corporation koja gradi i Pelješki most.