Iskoristite sunčeve zrake prije promjene vremena, kiša ponegdje stiže već večeras

Pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti magla, osobito uz rijeke i po kotlinama. Popodne, navečer i osobito u noći na ponedjeljak u sjeverozapadnim i gorskim predjelima oblačnije, moguće uz mjestimičnu kišu ili neki lokalni pljusak. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 °C

Pretežno sunčano. Ujutro mjestimice magla, osobito uz rijeke i jezere. Poslijepodne ponegdje umjeren razvoj oblaka uz porast vjerojatnosti za pljusak, ponajprije uz granicu sa Slovenijom i u sjevernim predjelima, a do kraja dana i osobito u noći na ponedjeljak naoblačenje s kojim lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura od 26 do 28 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslijepodne ponegdje u unutrašnjosti Istre povećana naoblaka te kratkotrajna kiša ili pljusak. Ujutro će puhati slab istočnjak i jugo, zatim slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak koje će u noći okrenuti na istočnjak i buru. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 14 do 18 °C, u unutrašnjosti Istre od 11 do 13 °C, a najviša dnevna od 27 do 29 °C.

Sjeverni Jadran

Većinom sunčano. U unutrašnjosti Istre poslijepodne može biti umjerenog razvoja oblaka, a do kraja dana naoblaka će porasti i duž obale no uglavnom će se zadržati suho. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 28 °C.