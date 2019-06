Iskoristite neradne dane i krenite na more, vrijeme će biti sve bolje

Idućih dana bit će sve stabilnije, uz više sunca i sve manju vjerojatnost za pljuskove pa će i temperatura ponovno porasti

Temperatura će ujutro biti 18 ili 19 stupnjeva, a danju stupanj-dva viša nego u utorak, uglavnom od 28 do 30. Podjednako toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj gdje će biti djelomice ili pretežno sunčano.

Ujutro će ponegdje biti magle ili niskih oblaka, sredinom dana će prevladavati sunčano, dok je poslijepodne moguć lokalno jači razvoj oblaka uz poneki pljusak s grmljavinom.

Vjerojatnost za pljuskove veća je na sisačkom i karlovačkom području, ali ih može biti i na sjeverozapadu. Na zapadu zemlje također će biti sunčanog vremena. Rijetkih popodnevnih pljuskova bit će ponegdje u gorju te unutrašnosti Istre, dok će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano.

Jutarnja temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre od 13 do 16, a duž obale i na otocima od 18 do 22 stupnja. Danju većinom od 24 do 29, a duž obale će tijekom dana manje osvježenje donositi slab vjetar s mora.

Slabog maestrala bit će danju i na srednjem Jadranu, na obali i otocima, uz većinom sunčano vrijeme. More će biti mirno ili malo valovito, a vidljivost dobra.