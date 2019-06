Ana Bago Tomac otkriva kakva je pitanja o vremenskoj prognozi mogu izbaciti iz takta, zašto je odabrala meteorologiju i kakva je privatno

Jedna od najpopularnijih stručnjakinja u svom području već 13 godina šarmira pojavljujući se u Dnevniku Nove TV. U razgovoru za tportal Ana Bago Tomac otkriva zašto smo postali 'ovisnici o prognozi', kakvo nas vrijeme očekuje ovog ljeta, a dotakli smo se s njom i tema iz privatnog života - hobija i velike ljubavi prema putovanjima

Klimatske promjene su neupitne, neizbježne i to je nešto što me zaista plaši u budućnosti, pogotovo onoj u kojoj će odrastati moje dijete. Priča o klimatskim promjenama trebala bi spadati u stvar opće kulture, u nešto što je zaista važno i zajedničko svim ljudima na Zemlji - puno više od nogometa ili što nas već kolektivno povezuje. Čini mi se da nikako da se zabrinemo dovoljno, toga se najviše bojim. Zbog ljudi na visokim i važnim položajima koji nisu dovoljno informirani o toj temi čini se da su klimatske promjene relativizirane, a to je opasno i što je najgore - iz toga nema povratka!

Za koje razdoblje možete biti uvjereni u sigurnu vremensku prognozu?

Ako me pitate za dolazak kiše, vjetra ili razvedravanja, prognoza s točnošću većom od 50 posto moguća je i tjedan dana unaprijed. Ako se pak radi o točnim lokacijama pljuskova i grmljavine, jedan do tri dana.

Zovu li vas prijatelji često s pitanjima o vremenu kada, primjerice, priređuju dječji rođendan ili planiraju raditi u vrtu? Nervira li vas to?

Zovu me i prijatelji i neprijatelji, ali to me ne ljuti, pa to je moj posao! Ono što me zna izbaciti iz takta je kad nekome kažem da ne znam jer nisam dva dana radila ili sam na godišnjem, a ne odustaje, nego idu razgovori tipa 'ma daj, reci samo otprilike', kao da prognoziramo gledajući u nebo, a s prozora u Zagrebu mogu vidjeti skrooooz do Dubrovnika! Druga stvar je 'pogodili ste/niste pogodili prognozu' jer ne pogađamo, nego prognoziramo! Treće je klasično pitanje 'daj, reci mi kakvo će biti vrijeme', nakon čega moram pitati 'kad i gdje, ovdje u Zagrebu, sutra?', a kad ide odgovor 'ne, idući vikend u Istri'.

Kakva je Ana privatno - kako provodite slobodno vrijeme, imate li kakvih hobija?

Uvijek sam u nekim planovima. Radim dva posla, imam malo dijete, puno prijatelja, a samo 24 sata u danu. Puno putujemo i zabavljamo se obiteljski, s prijateljima, volimo more, planine, snijeg, a život u Zagrebu omogućava ti da sve to stigneš jer je sve blizu. Često me se može vidjeti i na rock koncertima.