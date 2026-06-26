Iran reagirao na američki napad: Odgovor će bit 'brz i odlučan'

Nakon što je SAD objavio kako je napao Iran, kao odgovor na iranski napad na komercijalni brod u četvrtka, ubrzo je stigao i odgovor
Iranska revolucionarna garda (IRGC) obećala je brz i odlučan odgovor na američke napade, izvještava državna televizija.
IRGC je izjavio da su njihove pomorske i zračne snage 'uspjele neutralizirati' američki napad, za koji su rekli da je izveden na otoku Sirik.
'Naglašavamo da ova agresija neće ostati bez odgovora i da će naš odgovor biti brz i odlučan u vrijeme i na mjestu koje mi odaberemo', navodi se u izjavi.
IRGC je također dodao da će se 'svaka nova glupost suočiti s oštrim odgovorom'.
Podsjetimo, američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je kako je izvelo napad na iranske vojne ciljeve oko Hormuškog tjesnaca. Kako su objavili, američki zrakoplovi napali su iranska skladišta projektila i dronova te obalne radarske lokacije.
Iran smatra kontrolu nad plovnim putem ključnim te je inzistirao na tome i tijekom pregovora. U četvrtak je IRGC upozorio da će siguran prolaz biti omogućen samo brodovima preko ruta koje su prijavljene Iranu.