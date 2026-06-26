Iran reagirao na američki napad: Odgovor će bit 'brz i odlučan'

Iranska revolucionarna garda (IRGC) obećala je brz i odlučan odgovor na američke napade, izvještava državna televizija.

IRGC je izjavio da su njihove pomorske i zračne snage 'uspjele neutralizirati' američki napad, za koji su rekli da je izveden na otoku Sirik.

'Naglašavamo da ova agresija neće ostati bez odgovora i da će naš odgovor biti brz i odlučan u vrijeme i na mjestu koje mi odaberemo', navodi se u izjavi.