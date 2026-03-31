Ruski veleposlanik otkrio nove informacije o vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei je u Iranu, ali izbjegava javne nastupe "iz razumljivih razloga", citirao je medij RTVI u utorak ruskog veleposlanika u Iranu, prenosi Reuters

Modžtaba je zamijenio svojeg oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen kada su Izrael i Sjedinjene Države pokrenule rat protiv Irana prije više od mjesec dana. SAD je priopćio da vjeruje da je Modžtaba ranjen i vjerojatno unakažen. Prema medijskim izvješćima koje nisu potvrdili službeni izvori, Modžtaba je bio na liječenju u Rusiji. Rusija ima bliske veze s Iranom, s kojim je prošle godine potpisala sporazum o strateškom partnerstvu.

Ismijavanje kritičara Modžtaba Hamenei desetljećima je vukao konce iza kulisa, koristeći utjecaj, ali se rijetko pojavljivajući u javnosti. No, nakon što je postavljen na najmoćniju poziciju u Iranu tijekom vojnog sukoba sa SAD-om i Izraelom, njegovo odsustvo iz javnosti naglašava promjenjivu prirodu moći u Islamskoj Republici, gdje institucije i sigurnosna tijela mogu biti važnije od pojedinca na vrhu. Među kritičarima režima, nedostatak prisutnosti novog vođe izaziva ismijavanje. Mrežama kruže slike Hamneija kao kartonske figure i memeovi koji ismijavaju činjenicu da ne postoji u javnosti.

Postoji tako malo provjerenih snimaka novog vođe da su vladine novinske kuće i državni kanali društvenih medija pribjegli dijeljenju videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom kako bi stvorili iluziju da veliki vođa djeluje. Videozapisi prikazuju novog vođu kako drži govore velikoj masi i stoji uz svog oca u ključnim trenucima, što se zapravo nikad nije dogodilo. Druge slike generirane uz pomoć umjetne inteligencije prikazuju starijeg Hameneija kako predaje plašt revolucije svom sinu ili Modžtabu Hamneija kako grli ubijenog iranskog generala Kasema Soleimanija. 'Zovu ga vrhovnim vođom umjetne inteligencije', podrugljivo govore u Teheranu. Isti narativ kao kod njegovog oca Povjesničar Araš Azizi kaže da je 'ikoničko ubojstvo' Alija Hamneija stvorilo slike koje šijitski režim može politički koristiti. 'Za očekivati je da će pokušati koristiti iste teme oko Modžtabe, čiji je status sina 'mučenog imama' koji je i sam ranjen sličan onome šijitskih svetaca iz Bitke kod Karbale', rekao je Azizi, povjesničar i predavač na Sveučilištu Yale.