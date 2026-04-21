Iran odbio dolazak na pregovore u Pakistanu: 'Razgovori su gubitak vremena'

Iran je odbio sudjelovati u novom krugu pregovora u Pakistanu, optužujući Sjedinjene Američke Države za postavljanje ‘pretjeranih zahtjeva’ i blokiranje mogućeg dogovora.
Iran neće sudjelovati u najavljenim pregovorima u Islamabadu, objavila je iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vlastite izvore.
Prema navodima agencije, odluka je donesena nakon što SAD nije odustao od, kako Iran tvrdi, ‘pretjeranih zahtjeva’ tijekom posljednjih dana.
‘Iran smatra da je sudjelovanje u pregovorima u ovakvim okolnostima gubitak vremena, jer Sjedinjene Američke Države onemogućuju postizanje odgovarajućeg sporazuma’, navodi Tasnim.
Dodaje se da je Teheran o svojoj odluci obavijestio Pakistan i posrednike te potvrdio da neće sudjelovati na sastanku zakazanom za sutra.
Informacije zasad nije bilo moguće neovisno potvrditi.
Ova odluka dodatno produbljuje zastoj u pregovorima između SAD-a i Irana, u trenutku kada primirje ostaje krhko, a napetosti u regiji i dalje visoke.