Iran odbio dolazak na pregovore u Pakistanu: 'Razgovori su gubitak vremena'

Iran neće sudjelovati u najavljenim pregovorima u Islamabadu, objavila je iranska novinska agencija Tasnim, pozivajući se na vlastite izvore.

Prema navodima agencije, odluka je donesena nakon što SAD nije odustao od, kako Iran tvrdi, ‘pretjeranih zahtjeva’ tijekom posljednjih dana.

‘Iran smatra da je sudjelovanje u pregovorima u ovakvim okolnostima gubitak vremena, jer Sjedinjene Američke Države onemogućuju postizanje odgovarajućeg sporazuma’, navodi Tasnim.