Iran je na rubu propasti: Svaki dan blokade ih skupo košta, oporavljat će se godinama

Blokada Hormuškog tjesnaca, prekid izvoza nafte i petrokemikalija, nanosi više stotina milijuna dolara štete iranskom gospodarstvu dnevno. Zbog toga je inflacija već porasla za 180 posto, a prijeti i daljnji rast cijena. Pristup gotovini je ograničen, upozorila je iranska središnja banka
Pomorska blokada koju SAD provodi nad iranskim lukama iz kojih se može isploviti u Hormuški tjesnac, mogla bi za samo nekoliko tjedana prekinuti većinu iranske trgovine, zaustaviti izvoz nafte te uzrokovati inflaciju i pritisak na rial.
Zbog toga je Iranska središnja banka upozorila predsjednika Masuda Pezeškiana da bi oporavak od štete nanesene tijekom sukoba koji traje već 40 dana mogao potrajati i do 12 godina, navodi portal Iran International.
Hiperinflacija, pad izvoza...
Uništavanje proizvodnih kapaciteta moglo bi dovesti do inflacije od čak 180 posto, ako se nastavi pad industrijske proizvodnje, a nezaposlenost podigne za još dva milijuna ljudi. Najprije će stradati pružatelji usluga i mala poduzeća. Cijene riže su porasle već za sedam puta, a slično je sa svim drugim proizvodima i uslugama.
Blokada Hormuškog tjesnaca bi, pak, mogla prekinuti gotovo cjelokupnu iransku pomorsku trgovinu te uzrokovati zatvaranje naftnih polja. Ako potraje, već u nekoliko dana bi bili poništeni svi iranski prihodi od izvoza. Inače, Iran od izvoza nafte uprihodi oko 139 milijuna dolara dnevno. Zaustavljen je i izvoz petrokemijskih materijala, što Iranu donosi otprilike 54 milijuna dolara dnevno.
Istodobno, Iran preko Hormuškog tjesnaca uvozi robu vrijednu oko 159 milijuna dolara dnevno. Mahom se to odnosi na industrijske proizvode, strojeve i hranu.
Alternative ne funkcioniraju
Jasno je da alternativni pravci za izvoz, poput terminala Jask i postrojenja u Kaspijskom moru ne mogu nadoknaditi gubitke. Štoviše, oni su dovoljni samo za pokrivanje manje od 10 posto trenutnog iranskog izvoza.
Uz to, prekinut je dotok deviza, što pojačava deprecijaciju ograničava pristup gotovini, a možda uzrokuje i hiperinflaciju. Na crnom tržištu se jedan dolar mijenja za 1,6 milijuna riala, dok je samo prije 10 mjeseci dolar vrijedio 430.000 riala. Iranske banke već su uvele ograničenja povlačenja sredstava, što je dokaz financijske krize, piše Iran International.
Kad se sve zbroji, američka pomorska blokada bi mogla Iranu nanijeti ekonomsku štetu u iznosu od 13 milijardi dolara mjesečno. S obzirom na prekid tranzitnih ruta Perzijskog zaljeva i izvoza energije, prijeti ekonomski slom.
Prosvjedi, koji su zbog inflacije i loše ekonomske situacije krajem prošle godine izbili u Iranu, ugušeni su u krvi te gašenjem interneta. To je dovelo do izolacije Irana, ali i do daljnjeg osiromašivanja građana.
