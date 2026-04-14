Iran je na rubu propasti: Svaki dan blokade ih skupo košta, oporavljat će se godinama

Blokada Hormuškog tjesnaca, prekid izvoza nafte i petrokemikalija, nanosi više stotina milijuna dolara štete iranskom gospodarstvu dnevno. Zbog toga je inflacija već porasla za 180 posto, a prijeti i daljnji rast cijena. Pristup gotovini je ograničen, upozorila je iranska središnja banka

Pomorska blokada koju SAD provodi nad iranskim lukama iz kojih se može isploviti u Hormuški tjesnac, mogla bi za samo nekoliko tjedana prekinuti većinu iranske trgovine, zaustaviti izvoz nafte te uzrokovati inflaciju i pritisak na rial. Zbog toga je Iranska središnja banka upozorila predsjednika Masuda Pezeškiana da bi oporavak od štete nanesene tijekom sukoba koji traje već 40 dana mogao potrajati i do 12 godina, navodi portal Iran International.

Hiperinflacija, pad izvoza... Uništavanje proizvodnih kapaciteta moglo bi dovesti do inflacije od čak 180 posto, ako se nastavi pad industrijske proizvodnje, a nezaposlenost podigne za još dva milijuna ljudi. Najprije će stradati pružatelji usluga i mala poduzeća. Cijene riže su porasle već za sedam puta, a slično je sa svim drugim proizvodima i uslugama. Blokada Hormuškog tjesnaca bi, pak, mogla prekinuti gotovo cjelokupnu iransku pomorsku trgovinu te uzrokovati zatvaranje naftnih polja. Ako potraje, već u nekoliko dana bi bili poništeni svi iranski prihodi od izvoza. Inače, Iran od izvoza nafte uprihodi oko 139 milijuna dolara dnevno. Zaustavljen je i izvoz petrokemijskih materijala, što Iranu donosi otprilike 54 milijuna dolara dnevno. Istodobno, Iran preko Hormuškog tjesnaca uvozi robu vrijednu oko 159 milijuna dolara dnevno. Mahom se to odnosi na industrijske proizvode, strojeve i hranu.