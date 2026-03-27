Amerikanci su samouvjereni: Kažu da mogu završiti sve u Iranu bez kopnenih postrojbi

Rubio se obratio novinarima prije povratka u SAD, nakon što je s ministrima vanjskih poslova G7 u Francuskoj razgovarao o sukobu koji su krajem prošlog mjeseca pokrenuli SAD i Izrael.

Istaknuo je da SAD ostvaruje svoje ratne ciljeve – za koje je rekao da uključuju uništavanje iranskih raketnih sposobnosti i dronova te tvornica za proizvodnju tog oružja, kao i njegove mornarice i zračnih snaga – te je dodao kako očekuje da će operacija završiti za "nekoliko tjedana, a ne mjeseci".

"Ispred plana smo kad je riječ o većini njih i možemo ih ostvariti bez ikakvih kopnenih postrojbi, bez ijedne", rekao je Rubio.