nakon sastanka g7

Amerikanci su samouvjereni: Kažu da mogu završiti sve u Iranu bez kopnenih postrojbi

M.Da./Hina

27.03.2026 u 20:23

Ilustracija Izvor: EPA / Autor: KHALIL AL-A'NEI
Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u petak da bi Sjedinjene Države mogle postići svoje ciljeve u Iranu bez uporabe kopnenih snaga te da očekuje završetak operacije u roku od nekoliko tjedana, unatoč nedavnom raspoređivanju dodatnih postrojbi u regiji

Rubio se obratio novinarima prije povratka u SAD, nakon što je s ministrima vanjskih poslova G7 u Francuskoj razgovarao o sukobu koji su krajem prošlog mjeseca pokrenuli SAD i Izrael.

Istaknuo je da SAD ostvaruje svoje ratne ciljeve – za koje je rekao da uključuju uništavanje iranskih raketnih sposobnosti i dronova te tvornica za proizvodnju tog oružja, kao i njegove mornarice i zračnih snaga – te je dodao kako očekuje da će operacija završiti za "nekoliko tjedana, a ne mjeseci".

"Ispred plana smo kad je riječ o većini njih i možemo ih ostvariti bez ikakvih kopnenih postrojbi, bez ijedne", rekao je Rubio.

Pružanje opcija

Pojasnio je da je nedavno raspoređivanje tisuća dodatnih vojnika u regiji namijenjeno pružanju opcija predsjedniku Donaldu Trumpu za odgovor na nepredviđene situacije u sukobu, ali je odbio iznijeti operativne detalje.

"Što se tiče razloga raspoređivanja, kao prvo, predsjednik mora biti spreman za višestruke nepredviđene situacije... Uvijek ćemo biti spremni dati predsjedniku maksimalnu mogućnost izbora i prilike za prilagodbu nepredviđenim okolnostima, ako se one pojave", rekao je.

Rubio je također rekao da bi Iran mogao odlučiti uvesti sustav naplate prolaza kroz Hormuški tjesnac te je inzistirao na tome da europske i azijske zemlje koje imaju koristi od trgovine tim plovnim putem trebaju pridonijeti naporima za osiguranje slobodnog prolaza nakon završetka sukoba.

Marco Rubio tvrdi da SAD može ispuniti sve akcije bez pješaštva
Marco Rubio tvrdi da SAD može ispuniti sve akcije bez pješaštva Izvor: EPA / Autor: BOGLARKA BODNAR

Preusmjeravanje oružja

Rubio je također potvrdio da Sjedinjene Države ne isključuju mogućnost preusmjeravanja isporuka oružja predviđenih za Ukrajinu za vlastite potrebe u ratu protiv Irana, te je umanjio utjecaj Rusije u sukobu na Bliskom istoku, prenio je AFP.

"Ništa još nije preusmjereno, ali to bi se moglo dogoditi”, rekao je. "Ako nam nešto treba za Ameriku, a to je američko, zadržat ćemo to prvenstveno za Ameriku”, dodao je.

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

UŽIVO: NEVRIJEME U ZAGREBU

Tomašević otkrio kad se sve vraća u normalu, javili se iz Holdinga: Korlaet poslao poruku građanima

  • 21:10

    Stanje u javnom prijevozu ZET je objavio stanje u javnom prijevozu u 20.45 sati: Zbog posljedica jakog nevremena, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa.  Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129 i 139. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera. Linija 138 prometuje do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani Linije 1 i 13 ne prometuju. Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Žičara danas neće prometovati.

  • 20:24

    Korlaet poslao poruku građanima Iako je u Zagrebu vjetar slabiji nego što je bio proteklih sati, još uvijek ima stabala koja padaju, zbog čega je Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, govoreći u Dnevniku HRT-a o posljedicama nevremena koje je zahvatilo područje Zagreba pozvao stanovnike Zagreba da danas i sutra do podneva ostanu u domovima kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

  • 19:59

    DHMZ: Vjetar dosegao 120 km/h Jutros su u Zagrebu zabilježeni iznimno jaki udari vjetra – prema preliminarnim podacima: Sokolovac: 120,6 km/h, Lisičine: 101,9 km/h i Maksimir: 96,1 km/h Podaci su preliminarni i podložni dodatnoj validaciji. Udari iznad 115 km/h spadaju u iznimno rijetke događaje za Zagreb (povratno razdoblje u zadnjih 100 godina), kažu iz DHMZ-a.
