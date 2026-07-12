Opet lete projektili: 'Neprijatelj' ispalio nove rakete na Iran; Teheran dronovima gađao Kuvajt

Novo izvješće dolazi tek koji sat nakon što su iranski mediji objavili da su se čule eksplozije na južnoj obali , istočno od lučkog grada Bandar Abbas.

U objavi IRNA citira guvernera Qeshma Huseina Amira Tejmourija koji je rekao da je 10 ili 11 neprijateljskih projektila ciljalo ovaj vojni otok u blizini Hormuškog tjesnaca.

Američki medij Axios, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, izvijestio je da je američka vojska izvela napade na iranske raketne i protuzračne obrambene sustave.

Napadi su navodno bili usmjereni na male brodove, povezane s iranskim Islamskim revolucionarnim gardijskim korpusom.

Novi napadi dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su SAD i Iran jučer postigli novi sporazum u kojem se Teheran 'odrekao svega', ali i dodao kako su Iranci 'unutar sat vremena' prekršili taj sporazum.

Nakon izvješća o novim napadima iz Pakistana stižu pozivi na 'suzdržanost' usmjereni prema Iranu i SAD-u.

Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na platformi X poziv objema stranama da 'poduzmu hitne korake prema deeskalaciji' i 'ispune odgovarajuće obaveze' koje su prihvatili potpisavši sporazumu prošlog mjeseca.

Iranski dronovi u Kuvajtu

Kuvajt je objavio kako su tri granična prijelaza na sjeveru zemlje oštećena u napadu dronovima. Glasnogovornik ministarstva obrane istaknuo je kako su napadi 'neprijateljskih dronova' prouzročili materijalnu štetu.

Prema trenutnim informacijama, pogođena je i naftna platforma u kuvajtskim teritorijalnim vodama te je ozlijeđen jedan radnik kojem je pružena medicinska pomoć.

Iranska novinska agencija Fars potvrdila je napad i objavila kako je Teheran ciljao američke raketne bacače u Kuvajtu.