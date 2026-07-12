Opet lete projektili: 'Neprijatelj' ispalio nove rakete na Iran; Teheran dronovima gađao Kuvajt

Iranska državna novinska agencija IRNA izvijestila je da je 'neprijatelj' tijekom poslijepodneva ispalio nove rakete prema otoku Qeshm
U objavi IRNA citira guvernera Qeshma Huseina Amira Tejmourija koji je rekao da je 10 ili 11 neprijateljskih projektila ciljalo ovaj vojni otok u blizini Hormuškog tjesnaca.
Novo izvješće dolazi tek koji sat nakon što su iranski mediji objavili da su se čule eksplozije na južnoj obali, istočno od lučkog grada Bandar Abbas.
Američki medij Axios, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, izvijestio je da je američka vojska izvela napade na iranske raketne i protuzračne obrambene sustave.
Napadi su navodno bili usmjereni na male brodove, povezane s iranskim Islamskim revolucionarnim gardijskim korpusom.
Novi napadi dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su SAD i Iran jučer postigli novi sporazum u kojem se Teheran 'odrekao svega', ali i dodao kako su Iranci 'unutar sat vremena' prekršili taj sporazum.
Nakon izvješća o novim napadima iz Pakistana stižu pozivi na 'suzdržanost' usmjereni prema Iranu i SAD-u.
Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na platformi X poziv objema stranama da 'poduzmu hitne korake prema deeskalaciji' i 'ispune odgovarajuće obaveze' koje su prihvatili potpisavši sporazumu prošlog mjeseca.
Iranski dronovi u Kuvajtu
Kuvajt je objavio kako su tri granična prijelaza na sjeveru zemlje oštećena u napadu dronovima. Glasnogovornik ministarstva obrane istaknuo je kako su napadi 'neprijateljskih dronova' prouzročili materijalnu štetu.
Prema trenutnim informacijama, pogođena je i naftna platforma u kuvajtskim teritorijalnim vodama te je ozlijeđen jedan radnik kojem je pružena medicinska pomoć.
Iranska novinska agencija Fars potvrdila je napad i objavila kako je Teheran ciljao američke raketne bacače u Kuvajtu.