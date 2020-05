Jutrošnji sastanak u Vladi iznjedrio je dogovor oko zakona o obnovi Zagreba. Kako doznaje N1, zakon je od sutra u javnoj raspravi. To znači da neće biti donesen do raspuštanja Sabora, ukoliko do njega dođe sljedeći tjedan, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić potvrdio je za N1 da njegov saborski klub neće kočiti odluku o raspuštanju Sabora.

Pri izlasku iz Vlade zagrebački gradonačelnik Milan Bandić za N1 rekao je da zakon o obnovi Zagreba mora biti na korist ljudima pogođenima potresom, životan, realan, provediv, pravedan i usuglašen sa strukom. "Na tome inzistiram", rekao je. Na pitanje kako će se saborski klub njegove stranke opredijeliti oko raspuštanja Sabora s obzirom na ranije izjave da će teško dignuti ruku za raspuštanje Sabora bez zakona o obnovi odgovara: "Ako bude zakon koji će prethodno biti upućen na javnu raspravu na tragu životnosti, realnosti i provedivost, onda ćemo biti za raspuštanje. Preduvjet da zakon bude kvalitetniji i na korist malom čovjeku je da ide u javnu raspravu."

Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir na izlasku iz zgrade Vlade otkrio je da je dogovoreno ono što se dugo vremena čekalo, a to je suradnja s Gradom Zagrebom i potvrdio da zakon ide u javno savjetovanje, te da se očekuje da svi izraze i kažu ono što misle da bi trebalo poboljšati i da se krene u obnovu. "Ide već sutra zakon u javnu raspravu, a ako bude puno javno savjetovanje 30 dana neće biti do izbora", kaže Uhlir, a na pitanje je li se s time složio i gradonačlenik Bandić odgovara kako je rekao da je to optimalno rješenje da se svi mogu izjasniti. Uhlir ne zna kada će biti raspuštanje Sabora, ali zna da ide puna javna rasprava. Na pitanje zašto je cijela procedura oko zakona trajala 40 dana odgovara da se radi o složenoj problematici. "Imamo grad Zagreb, glavni grad države, trećina gospodarstva je u njemu, potres je napravio procjenjenu štetu veću od 40 milijardi kuna, to je složen posao koji svi moraju odraditi i svi moraju biti suglasni da to uspije i onda nastaju problemi jer netko gleda jedan vid rješenja, a netko drugi", kaže Uhlir. Na pitanje je li mogući razlog sukob na razin HNS- Milan Bandić kaže da to nije problem jer su građani na prvom mjestu, a ne odnos gradonačelnika i jedne stranke. "Svi moraju biti suglasni oko velikog projekta, a tajming zahtjeva svoje neke radnje i sve to skupa uskladiti je komplicirano i jedno od rješenja je javna rasprava, sagledavanje sa svih strana, komentari i onda možemo krenuti u obnovu", kaže Uhlir. "Nikad ne reci nikad", odgovara na pitanje ima li šanse da se zakon donese u tjedan dva i dodaje da sada sve ne ide u tom smjeru.