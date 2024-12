Inkluzivni dodatak: U ovim slučajevima građani mogu podnijeti žalbu

Razinu potpore utvrđuje Hrvatski zavod za socijalni rad na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom , kojim se utvrđuje stupanj invaliditeta. No, česti su prigovori osoba s invaliditetom na same nalaze, odnosno na utvrđeni stupanj invalidnosti.

Poznato je da bi svi koji dosad nisu dobili dodatak, trebali dobiti novac, zajedno sa zaostacima do kraja godine. No, mogli bi biti razočarani kad dobiju rješenje na svoje kućne adrese. Naime, dodatak bi trebao obuhvatiti ukupno 147.752 osobe, a isplaćuje se u pet razina, ovisno o stupnju invaliditeta. Tako dodatak iznosi 138, 162, 432, 480 , odnosno 720 eura .

Pravo na žalbu

Rok za donošenje odluke o inkluzivnom dodatku je 15 do 30 dana nakon podnošenja zahtjeva, ovisno o tome provodi li se ili se ne provodi ispitni postupak. S obzirom na to da ima osoba koje još nisu dobile inkluzivni dodatak, iako su 'odavno' podnijele zahtjev. Moguće se žaliti na to, ali i na sami prvostupanjski postupak Zavoda za socijalni rad.

Građani koji nisu zadovoljni trebaju podnijeti žalbu u roku od 15 dana od primitka odluke. No, o njoj ne odlučuje Zavod, već Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Protiv rješenja Ministarstva, otkrila je za Mirovina.hr odvjetnica Blaženka Musulin, nije moguća žalba. Umjesto toga, građanima koji su iz bilo kojeg razloga nezadovoljni inkluzivnim dodatkom preostaje pokretanje upravnog sudskog spora u roku od 30 dana.

Žalbu je moguće podnijeti i zbog šutnje uprave, odnosno administracije. Riječ je o situaciji kad nadležno tijelo nije dostavilo rješenje građanima u zakonski propisanom roku nakon podnošenja zahtjeva. Ova se žalba, otkriva odvjetnica, može podnijeti Zavodu ili Ministarstvu, no samo Ministarstvo odlučuje o žalbi i to u roku od 60 dana.

'Ako Ministarstvo utvrdi da prvostupanjsko tijelo, Zavod za socijalni rad, nije donijelo rješenje iz opravdanih razloga, odredit će mu novi rok za donošenje rješenja koji ne može biti duži od 30 dana. Ako Ministarstvo utvrdi da razlozi za nedonošenje prvostupanjskog rješenja nisu opravdani, samo će riješiti upravnu stvar ili naložiti zavodu da u roku od 15 dana donese traženo rješenje. Dakle, Ministarstvo, ako usvoji žalbu, može ili samo donijeti odluku ili dati Zavodu za socijalni rad novi rok za donošenje rješenja koji ne može biti duži od 30 dana', objasnila je odvjetnica Musulin.