Informer objavio 'dokaz' da Vučićev najljući rival ima kuću u Hrvatskoj: Falsificiran je

Tabloid je pritom izračunao da je nekretnina navodno plaćena 463.500 eura, množeći površinu kuće s cijenom kvadrata koju je pripisao toj lokaciji.

Pod naslovom ‘ Odakle pare, Srdanoviću ?!’, Informer je objavio tvrdnju da Srdanović posjeduje kuću površine 103 četvorna metra i dvorište od 298 četvornih metara u Novigradu.

Međutim, podaci iz hrvatskog katastra pokazuju drukčije, piše srbijanski 'factchecker' Raskrikavanje, prenosi Nova.rs.

Novinari tog portala provjerili su podatke za istu nekretninu prema broju parcele i katastarskoj općini. Podudaraju se broj lista nepokretnosti, površina kuće i površina dvorišta.

No u izvatku iz hrvatskog katastra preuzetom 2. listopada kao suvlasnici su navedeni Mihael Vukšić i Mladen Vukšić, svaki s po polovinom vlasništva.

Na fotografiji koju je objavio Informer, međutim, umjesto dvojice suvlasnika kao jedini vlasnik naveden je Ilija Srdanović.

Još je indikativnije to što OIB naveden uz Srdanovićevo ime na fotografiji koju je objavio Informer u službenoj evidenciji pripada drugoj osobi.

Dokument koji je Informer predstavio kao dokaz, dakle, ne podudara se s podacima iz javno dostupnih hrvatskih evidencija. Raskrikavanje je pritom sakrilo osobne podatke i adresu vlasnika, kako na snimci koju je objavio Informer, tako i na dokumentu preuzetom iz hrvatskog katastra.

Sam Srdanović potvrdio je za Raskrikavanje da nije vlasnik te nekretnine. Rekao je i da ne posjeduje nikakvu imovinu izvan Srbije.

Hrvatska kao problematična, a i Brnabić ovdje ima nekretnine