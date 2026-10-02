Informer objavio 'dokaz' da Vučićev najljući rival ima kuću u Hrvatskoj: Falsificiran je

Srpski Informer objavio je da novosadski kardiolog Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, posjeduje kuću u Hrvatskoj te od njega zatražio da objasni odakle mu novac za nekretninu. No dokument koji je tabloid objavio kao dokaz ne odgovara podacima iz hrvatskog katastra. Kao vlasnici te nekretnine upisane su druge osobe
Pod naslovom ‘Odakle pare, Srdanoviću?!’, Informer je objavio tvrdnju da Srdanović posjeduje kuću površine 103 četvorna metra i dvorište od 298 četvornih metara u Novigradu.
Tabloid je pritom izračunao da je nekretnina navodno plaćena 463.500 eura, množeći površinu kuće s cijenom kvadrata koju je pripisao toj lokaciji.
Međutim, podaci iz hrvatskog katastra pokazuju drukčije, piše srbijanski 'factchecker' Raskrikavanje, prenosi Nova.rs.
Novinari tog portala provjerili su podatke za istu nekretninu prema broju parcele i katastarskoj općini. Podudaraju se broj lista nepokretnosti, površina kuće i površina dvorišta.
No u izvatku iz hrvatskog katastra preuzetom 2. listopada kao suvlasnici su navedeni Mihael Vukšić i Mladen Vukšić, svaki s po polovinom vlasništva.
Na fotografiji koju je objavio Informer, međutim, umjesto dvojice suvlasnika kao jedini vlasnik naveden je Ilija Srdanović.
Još je indikativnije to što OIB naveden uz Srdanovićevo ime na fotografiji koju je objavio Informer u službenoj evidenciji pripada drugoj osobi.
Dokument koji je Informer predstavio kao dokaz, dakle, ne podudara se s podacima iz javno dostupnih hrvatskih evidencija. Raskrikavanje je pritom sakrilo osobne podatke i adresu vlasnika, kako na snimci koju je objavio Informer, tako i na dokumentu preuzetom iz hrvatskog katastra.
Sam Srdanović potvrdio je za Raskrikavanje da nije vlasnik te nekretnine. Rekao je i da ne posjeduje nikakvu imovinu izvan Srbije.
Hrvatska kao problematična, a i Brnabić ovdje ima nekretnine
Informer je dodatno problematizirao činjenicu da se navodna Srdanovićeva kuća nalazi upravo u Hrvatskoj, pitajući se zašto se odlučio ‘baš za Hrvatsku’.
No nekretnine u Hrvatskoj posjeduju ili su ih posjedovali i pojedini aktualni predstavnici srbijanske vlasti.
Vršiteljica dužnosti predsjednice Srbije Ana Brnabić, primjerice, posjeduje dvije kuće i zemljište na Krku.
Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović do lipnja ove godine bila je suvlasnica hrvatske tvrtke Kulturistria, koja posjeduje zemljište u Istri.