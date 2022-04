Inflacija se itekako osjeća; šef porezne Kutleša: Iako je broj računa zapravo isti kao prije, plaćeni iznos je veći za 22 posto

I ove godine očekuje se velika potrošnja tradicionalnih uskrsnih namirnica, ali i Uskrs je u znaku sveopćeg poskupljenja. Bez obzira na cijene - na blagdanskom se stolu, čini se, neće previše štedjeti.

U usporedbi s predpandemijskom 2019. godinom potrošnja je veća za dva posto, a broj računa je veći za 22 posto, rekao je ravnatelj. U odnosu na 2021. godinu broj računa je veći za 17 posto, a iznos je veći za čak 37 posto, no Kutleša naglašava da su prošle godine u ovo vrijeme na snazi bile ograničavajuće epidemiološke mjere.

'To je rekordan iznos u preduskršnje vrijeme u zadnjih pet godina, odnosno, od kad fiskalizacija postoji", rekao je za Dnevnik Nove TV ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

Državni zavod za statistiku je objavio kako je inflacija u ožujku skočila na 7,3 posto. Na pitanje osjeća li se ta inflacija. Kutleša je kazao da je broj računa zapravo isti, no iznos računa je veći.

'On je veći za 22 posto, tu je vidljiv porast cijena proizvoda", rekao je ravnatelj.

Prošli vikend imali smo veliko ublažavanje mjera, ponajviše su to osjetili ugostitelji i noćni klubovi. Kutleša kaže kako se i to uspoređuje s 2019. godinom kad je bilo više računa, 9 posto u odnosu na ovu godinu, no iznos računa ove godine je veći za 30 posto.

A osjeća li se da počinje turistička sezona? 'Prve naznake jesu tu s obzirom na ove iznose računa, no to je prekratak rok da bi se moglo donijeti značajnije ocjene', rekao je Kutleša.

Na Uskrs većina trgovna ne radi, u ponedjeljak jedne rade skraćeno, druge ne rade, a treće rade normalno, bilo je danas i gužve u prometu puni se proračun i cestarima, zaključio je reporter.