Infektolog o strašnom prizoru u KB Dubrava i o kraju epidemije: Bit će bolje, ali nikad više kao prije. Korona nas je sve promijenila

U Hrvatsku je stigla milijunta doza cjepiva, a platforma CijepiSe pokazala se nepouzdanom. Kako će se i kada riješiti taj problem te je li teret prebačen na liječnike obiteljske medicine bila je tema emisije Otvoreno

'Imamo osjećaj da popušta broj novootkrivenih. Slijedećih nekoliko dana imat ćemo ovakvo opterećenje. Onda će potom padati broj prijema novonastalih bolesnika. Sada je situacija izuzetno teška. U KB Dubravi je oko 430 bolesnika', dodao je.

Urednik i voditelj Mislav Togonal podsjetio ga je da mu je ranije rekao kako je danas na hodniku bolnice vidio potresnu scenu, kolonu ljudi koji su danas preminuli.

'Odvoženi su iz mrtvačnice. To je bilo potresno. Ja sam isto samo čovjek. Bio sam jako deprimiran kada sam vidio koliki je to broj mrtvih ljudi. To je strašno, ali nažalost to je takva bolest', kazao je. Potom je istaknuo da sada u bolnicu uglavnom dolaze ljudi od 50 do 70 godina starosti.

'U prvoj fazi kada su nam dolazili stariji pacijenti, oni su dolazili drugi ili treći dan bolesti. Mlađi ljudi čekaju doma i dolaze 10. ili 11. dan, kada se iscrpe. Dolaze na velike količine kisika - 6, 8 ili 12 litara. Vrlo brzo se urušavaju. Trenutačno je 51 bolesnik kojemu prijeti mehanička ventilacija. Od njih će 60-70 posto završiti na respiratoru. Oni u roku od tri dana dolaze na respirator. Na respiratoru je smrtnost 70 posto', dodao je.