[VIDEO] Benčić: Možemo sumnjati da su neki umrli jer se krizom nije dobro upravljalo

Saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić govorila je o problemima u zdravstvenom sustavu i u procesu cijepljenja. 'Radi se o jednom od nizu propusta. Mi kao oporba upozoravamo da se krizom, odnosno pandemijom, ne upravlja na kvalitetan način, odnosno da upravljanja nema nego se stihijski donose odluke, ovisno o tome kakva je trenutna epidemiološka situacija. Mi smo još u listopadu i početkom studenog prošle godine tražili interpelaciju o radu Vlade upravo zbog neupravljanja covid krizom i tada smo govorili o svim problemima u zdravstvu', navela je Benčić

“To je ono što problematično u premijerovom vođenju Vlade. Ministri su članovi Vlade koji su mandat dobili od nas koji smo zastupnici u Saboru. Mi imamo svako pravo pratiti i tražiti njihovu odgovornost kada ne rade adekvatno. To uključuje i Plenkovića. Ovo natezanje i igranje igrica moći – ‘ja vama neću popustiti jer moja mora biti zadnja’ – i to preko leđa, zdravlja i života građana pokazuje što su prioriteti premijera Plenkovića”, kazala je Benčić i dodala:

Pojasnila je i zašto je cijela stvar problematična.

“Ti seminari su naplatni, na njima možete sudjelovati samo ako platite kotizaciju, a naši ministri su istovremeno iz našeg džepa plaćeni da bi nama te iste informacije davali besplatno. To je njihov opis posla. Oni za to imaju i posebna sredstva iz fondova EU jer svaki operativni program ima posebnu os, tehničku pomoć, kroz koju su dobili milijune eura da bi oni mogli platiti i organizirati edukacije za sve građane tako da bi njima te edukacije na kraju bile besplatne”, rekla je i dodala:

“A što oni rade? Odlaze kod pojedinačnih tvrtki i njima dižu cijenu svojim prisustvom i sve to rade u svoje radno vrijeme kada bi trebali raditi te informacije besplatno. Kako bi to moglo biti normalno? Kako je moguće da premijer koji zna za to jer je to duga praksa sada odjednom ne zna za to?!”

Benčić je naglasila da je takav sustav neetičan zbog čega će svoje dokaze predati Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja tee Revizorskom sudu EU.