Incidenti poput splitskog postali su 'novo normalno'? Pazite što kaže MUP

Osude gotovo cijele javnosti izazvalo je okupljanje maskirane skupine od više desetaka muškaraca, koja je prekinula izvođenje folklorne večeri u sklopu Dana srpske kulture u Splitu te protjerala izvođače koji su stigli iz Novog Sada.

"Ja ne vidim da se Hrvatska nakon Thompsonova koncerta promijenila. Iza tog koncerta su ostale samo limenke, iako je ljevica mjesecima oko toga hiperventilirala. Oporba se mjesecima ne miče od Drugog svjetskog rata, povijesnog revizionizma i ustaštva, no ova Vlada ne tolerira ustaštvo i revizionizam. Ne vidim svoju ili Vladinu odgovornost u ovome što se dogodilo. Više je riječ o događaju lokalnog karaktera koji osuđujem. To je nedopustivo jer u Hrvatskoj nema mjesta zakonu ulice", poručio je u svom jednoipolsatnom monologu premijer Andrej Plenković nakon tog incidenta.

No, ne treba skrivati da se sve češće događaju ekstremni incidenti, od "zabranitelja" koji su obustavili festivale u Benkovcu, Šibeniku i Velikoj Gorici, pa sve do prijetnji političarima, a o napadima na strane radnike da i ne govorimo.

Samo u proteklih tjedan dana prijetnje smrću su putem društvenih mreža dobili saborska zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković, gradonačelnik Zadra i bivši HDZ-ov ministar Šime Erlić te zadarski gradski vijećnik iz redova SDP-a Danijel Radeta. Prijetitelji su pritvoreni ili su, kao u slučaju Dalije Orešković, dobili mjere opreza, piše Večernji.