Ima li oporba šanse? 'Ako DP kaže da neće s HDZ-om. Ali veća je šansa da kaže da neće ni s jednima ni s drugima'

Na pitanje hoće li na više ustupaka morati pristati HDZ ili DP, Rimac odgovara: “DP ima ucjenjivački potencijal. Teško da HDZ s nekim drugim može imati bolje uvjete, iako ni njihovi neće donijeti osmijeh na lice Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Tu su pregovori da smekšaju obje strane i da se oni nekako dogovore oko nužnih uvjeta da bi surađivali. Slično je bilo s Mostom i vrlo često se dogodi da se strane dogovore i da se poslije pokaže da to nije baš tako kako su se dogovorili. Ali u ovom je trenutku cilj svih opcija ući i pregovore i vidjeti može li se sastaviti većina.”

tko će na to pristati?

Je li se Plenković spreman odreći Pupovca? “Plenković je imao dobru suradnju s manjinskim zastupnicima, i SDSS-om, i ta suradnja je bezuvjetna. Manjine imaju garantirana prava i pitanje je koliko se ta prava efikasno provode, oni su tu samo neki garant da će sva garantirana prava manjina u RH biti realizirana i to je dobro funkcioniralo u prošlom mandatu. Međutim, uvjet DP-a je relativno oštar i vezan za lošu situaciju u Vukovaru u kojoj je nemoguća suradnja. DP je tamo na vlasti i oni su to prenijeli na nacionalni nivo. Teško je vjerovati da bi Plenković prihvatio taj zahtjev bez da se kompromitira u europskim krugomvima. Pitanje je i koliko je Plenković spreman skrenuti udesno. To HDZ-u ne bi bio problem, ali Andreju Plenkoviću bi”, govori profesor Rimac.

Je li moguć scenarij u kojem bi se pokuašli dogovoriti DP i HDZ, a da manjine pružaju podršku iz Sabora? “DP kaže da ne želi SDSS ni kao podršku, ali činjenica je da razbijanje grupacija može imati utjecaja na formiranje većine. Plenković ima opcije koje zasad nisu javne. Neke druge stranke su imale manjinske partnere koji bi možda bili spremni surađivati s HDZ-om iako njihovi većinski partneri ne bi. Nijedna od ovih grupacija ne može biti dovedena u situaciju da se neki dogovaraju s vladom, a neki ne”, kaže.